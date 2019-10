Así comenzó la gira de los Rolling en Latinoamérica

Los Rolling Stone, la banda de rock más famosa del planeta inició su gira por Latinoamérica ante 60.000 bienaventurados fanáticos que se hicieron presentes el miércoles en el Estadio Nacional de Santiago.



"Start Me Up", el sencillo incluido en el álbum "Tattoo You" de 1981, fue el preludio de un memorable concierto de dos horas y media con el que Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts hicieron bueno el proverbio latino "Las piedras que ruedan no cogen musgo".



Los Stones iniciaron el América Latina Olé Tour en el mismo lugar donde tocaron 21 años atrás, cuando promocionaban el álbum "Voodoo Lounge", ya sin el bajista Bill Wyman.



En esta ocasión, "Their Satanic Majesties" no traían ningún disco bajo el brazo, porque no han grabado nada nuevo en estudio desde "A Bigger Bang" (2005), salvo "Doom and Gloom" y "One More Shot", un par de temas para celebrar su 50 aniversario.



Pero tenían repertorio de sobra para elegir los 19 temas de la noche: 24 álbumes de estudio en la discografía estadounidense y 22 en la británica, más 9 discos en directo, ediciones especiales y rarezas.



"It"s only rock and roll", "Let"s Spend the Night Together" y Tumbling Dice" sirvieron de nostálgica introducción, que Jagger trufó de alusiones a los "edificios fálicos" de Santiago y al triunfo de Chile en la Copa América en un recinto deportivo "de historia accidentada", en esquiva alusión a lo ocurrido en el Estadio Nacional durante la dictadura militar.



En "Out of Control", Richards -que al final del concierto acabaría dándole una patada de colegial a Jagger- le dedicó a su amigo de juventud una de esas sonrisas que le helaría la sangre al mismísimo "Harry El Sucio".



A continuación sonó el tema escogido por el público en una votación preliminar, la rareza "She"s a Rainbow", compuesta en 1967 y tocada en vivo por última vez en 1998.



De la mano de "Wild Horses" y "Paint It, Black", la banda se adentró de nuevo en el túnel del tiempo, hasta que llego "Honky Tonk Women" y Jagger aprovechó para presentar a la formación, incluyendo a Darryl Jones, el bajista que les acompaña desde 1993 pero que no es miembro oficial del grupo, y Sasha Allen, la nueva y talentosa corista neoyorkina que se ha sumado en esta gira.



El socarrón Richards, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, tomó las riendas del concierto con "You Got the Silver" y "Wild Horses", dos temas a los que Ron Wood puso acento country con un "slide" de guitarra interpretado horizontalmente.



Esta noche había un gigantesco escenario de 58 metros de largo y 25 metros de profundidad, con una larga pasarela para estar cerca de los fans que pagaron hasta 800 dólares por verles, tres gigantescas pantallas, 140 empleados pendientes de ellos y hasta fuegos artificiales.



Con Jagger al timón, el show comenzó a agarrar vuelo con "Midnight Rambler", "Miss You", la sublime interpretación de Sasha Allen en "Gimme Shelter" y "Jumpin" Jack Flash".



A pesar de sus 72 años, el histrionismo de Jagger sigue contorneándose con la flexibilidad de un felino y la lascivia de un adolescente en pleno arrebato hormonal.



Y al llegar el riff de "Satisfaction", la pieza de guitarra más sencilla y famosa de todos los tiempos, los Rolling pusieron fin a su concierto debut.



Su nueva gira por Latinoamérica, que incluye países como Colombia, Perú y Uruguay, donde no habían estado antes, les llevará también a Argentina, Brasil y México.