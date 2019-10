Pescador sobrevivió 85 días perdido en el mar

"El capitán se tiró al mar desesperado y se ahogó, otro murió por la presión muy alta y de hambre y de sed". Este fue el relato del náufrago colombiano que pasó 85 días en alta mar y donde sus compañeros no aguantaron la travesía después de que su embarcación pesquera, que zarpó el 2 de febrero de 2016, se perdió en el Pacífico.



No se sabe su nombre ni de dónde zarpó. Las autoridades colombianas decidieron no dar más detalles acerca de su identidad para preservar su seguridad,según la Cancillería de Colombia.



Es más: no regresó a Colombia, sino a su país de residencia, donde se reencontró con su familia. Pero las autoridades también han decidido mantener el lugar exacto en secreto. Lo que sí se conoce son algunos detalles notables de su odisea.



Tras ocho días en el mar, el miércoles 10 de febrero por la mañana el tiempo cambió para mal. "El viento se nos vino (encima) casi en las aguas de Costa Rica y nos dañó el motor", contó el hombre. Los equipos de comunicaciones también se arruinaron. El barco quedó a la deriva.



Para sobrevivir, este pescador de 29 años, recogió agua de lluvia en recipientes para combustible. "Comía aves o pescaditos que lograba pescar utilizando calamar", contó según un reportaje de BBc Mundo.



El 26 de abril, el servicio de guardacostas de Hawái, con base en Honolulu, recibió un llamado vía teléfono satelital del barco Nikkei Verde, un navío de bandera panameña que iba camino a China.



El carguero se había encontrado en medio del océano Pacífico con un pequeño esquife de siete metros, donde estaba el pesquero desnutrido, deshidratado, con dermatitis y anémico a bordo.



Débil pero eufórico por saber que la tragedia había acabado, subió la larga escalera desde su embarcación hasta la cubierta del Nikkei Verde. "Soy colombiano", dijo una vez arriba, de acuerdo con lo relatado por la Cancillería.



El náufrago estaba a más de 3.000 kilómetros al sudeste del archipiélago de Hawái, que aún son aguas de su competencia en términos de rescates. "Este marinero tuvo una gran fortaleza y tuvo la fortuna de que la tripulación del Nikkei Verde lo hallara en un área en la que hay poco tráfico", dijo John MacKinnon, jefe del Distrito 14 del servicio de guardacostas de EE.UU.



"Me sentí mal con anemia, pero estoy bien de la mente", relató el hombre a quien el carguero lo transportó hasta tierra firme en un viaje de 20 minutos, después de haber estado casi tres meses en el mar.



Desde San Francisco tomó otro vuelo hacia su país de residencia, al que arribó este jueves 5 de mayo y pudo finalmente reencontrarse con su familia.



"Me siento muy bien, alegre, pues gracias a Dios estoy con vida y le doy mucho las gracias a los señores del barco", dice el hombre en un video difundido por las autoridades marítimas estadounidenses.



Allí se lamenta por la fortuna de los otros marineros: "Me da pena por mis compañeros. Yo hubiera querido que los compañeros estuvieran conmigo". Hasta hoy no se encontraron los cuerpos de ninguno de ellos.