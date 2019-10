Ausencia de la bandera cruceña causa molestia

Estudiantes de diferentes universidades de la capital cruceña se unieron en una marcha pacífica en apoyo al equipo jurídico internacional que se encuentra en La Haya exponiendo el tema marítimo de Bolivia contra Chile.



Los marchistas llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre al promediar el medio día entonando el Himno al Mar, junto a ellos marchaban miembros del ejército nacional.



En el acto realizado en apoyo a la reivindicación marítima no se izó la bandera cruceña. Esta ausencia causó molestia entre los asistentes que vieron la wipala y no así la bandera la verde, blanco y verde.



El reclamo de los presentes no se hizo esperar por parte de un asistente que se dio cuenta de semejante detalle. Esto causó alguna molestia y provocó la polémica.



“Creo que es una falta de respeto izar otra bandera y no la cruceña. ¿Qué tiene que ver la wipala con nosotros los cambas? Nada. Declaró un asistente de la marcha al informativo de la Red Uno.



Hasta la conclusión del acto no se colocó la bandera cruceña ni llegó ninguna de las autoridades locales como, de la gobernación ni del municipio.

,

Una joven iza la bandera por la reivindicación marítima de Bolivia en un acto de apoyo realizado en la plaza 24 de Septiembre Estudiantes de diferentes centros marcharon por la reivindicación marítima de Bolivia Estudiantes de diferentes universidades de la capital cruceña se unieron en una marcha apoyando al equipo jurídico internacional que se encuentra REPRESENTANDO A Bolivia en La Haya Estudiantes de diferentes universidades de la capital cruceña se unieron en una marcha apoyando al equipo jurídico internacional que se encuentra en La Haya Militares asistieron al encuentro en apoyo a la reivindicación marítima en la plaza 24 de Septiembre