Militares llaman"fuerzas enemigas" a dos medios

Tras la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en La Paz el Jefe de Operaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Hernán Vera, los periodistas le expresaron su sorpresa y molestia por una nota que estaba en la testera, justo donde el jefe militar se sentó, en la que estaba escrita una alerta sobre la presencia de periodistas de los diarios El Deber y Página Siete, a los que se nombraba en el texto como “fuerzas enemigas”.



A través de un comunicado oficial, las FFAA negaron que se trate de un documento oficial pero instruyeron una investigación el caso.



El general se puso muy nervioso y solamente atinó a abrir su cuaderno, mostrar sus anotaciones y explicar: “yo no la escribí”.



La nota, con la alerta, señalaba textualmente: “Está Gonzalo (el nombre correcto es Marcelo) Tedesqui y Sergio de EL DEBER y Página 7. (Fuerzas enemigas) El resto sin novedad”.



Cuando se le pidió aclaración, respondió textualmente “no sé… alguna… son chispazos pues” y sonrió.



Cuando uno de los periodistas aludidos insistió en pedir una explicación, el general abrió su cuaderno, mostró sus anotaciones y recalcó “yo no la escribí, no sé quien lo hizo”.



Mientras tanto agarró el papel, lo dobló y lo guardó. “¿Nos puede mostrar otra vez?”, le solicitaron los reporteros, y Vera señaló textualmente: “No, no, no. No sé, yo voy a… Muchísimas gracias…” y se retiró del lugar sin más palabras.



Un comunicado oficial de las FFAA señala: "Debido a algunas versiones periodísticas sobre una presunta identificación a medios de prensa como "fuerzas enemigas" la Dirección de Comunicación Social - DICOS del Comando en Jefe aclara que el "papel" anónimo encontrado en el ambiente donde se realizó una conferencia de prensa este jueves 28 de julio no es un documento que pertenezca a nuestra institución o que tenga algún vínculo con las Fuerzas Armadas".



Sin embargo, "se instruyó indagar la procedencia de ese mensaje del cual al momento se desconoce su origen o si perteneció a alguno de los visitantes que se congregaron en esas instalaciones", indicó la institución.