Los niños fueron los primeros en alegrarse

Se está recogiendo agua no potable en cisternas para jugar en Tarija. El líquido se saca de arroyos y ríos para no desperdiciar el agua potable. La chamuyada tradicional, que es el juego con agua, tendrá un tinte conservacionista en la capital chapaca. En las calles Padilla, Lamadrid y Sucre, en barrios como San Roque y El Molino se proveerá de agua no potable.



Donde se baila desde ayer es en San Lorenzo (a 20 km de Tarija), un carnaval que rinde homenaje a la fertilidad de la tierra, al ritmo de los erkes y las cajas. Las carrozas, cuenta Pablo Monroy, que estuvo ayer en esa población tarijeña, tienen maíz, uvas, higos, duraznos y otros productos.

San Lorenzo

Un Carnaval pequeño con frutos de la tierra

Les llaman carrozas y muestran los frutos más sabrosos del valle chapaco. Duraznos, uvas, maíz. En algunos de los carros, como en el de la foto, se cocinaba un delicioso saice que esparcía su olor entre los ‘miracorso’.

Surapata y Yotala

La entrada grande en Sucre se realizará hoy. En varias casas se preparan los confites de colores y la chicha culli, que se beberá el martes de challa. En La Paz se lucieron los ch’itis. “Son los personajes tradicionales del corso infantil”, cuenta Ramiro Lazo, que preside la Asociación de Comparsas. Cochabamba aún espera. El Corso de Corsos empieza la próxima semana