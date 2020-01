El albergue cobija una lucha entre adicción y anhelo de dejar la calle

“Soy chef, mi especialidad es la paella a la valenciana; sé hacer con mariscos, camarones, pulpo…” José P. se cansa de hablar de sus heridas, de la calle, del alcohol, del pitillo, de la cárcel y corta la conversación con esta frase para hablar de sus buenos tiempos.

Tiene 28 años y está en la calle desde los 20. También tiene una herida de puñalada en el muslo izquierdo y la mitad del dedo anular derecho recién amputado; el hilo negro de la sutura contiene una hinchazón. José P. es una de las personas que desde las 19:00 hacen fila en la puerta del albergue municipal instalado en la exterminal para no pasar el invierno durmiendo sobre cartones en alguna acera.

Al lugar llega gente de todas las edades, pero la mayoría tiene entre 20 y 40 años. Los guardias municipales hacen una revisión exhaustiva palpando sus cuerpos por encima de la ropa. A uno le encuentran un cuchillo de cocina y a otro, uno de mesa. Cual prisioneros de guerra, por lo precario de sus vestimentas y lo desaliñados, caminan en fila, hasta el salón de 20 x 15 metros que está al fondo del recinto.

Hay un centenar de colchones de esponja (más cómodos y cálidos que las aceras de la calle) y cada uno tiene colchas. Para ganar uno, los albergados asientan en ellos sus mochilas, atadijos, ropa, cajas de lustrabotas u objetos para limpiar vidrios.

Hay olor a chuleta de res, arroz y papa cocida que se van a servir sobre largas mesas. Todos juntan las manos, agachan la cabeza. Oran. Comen.

En la puerta del recinto hay una brigada de paramédicos que en poco más de una semana han atendido a seis personas heridas con arma blanca, además de otros con contusiones. “Lo que más abunda son resfríos y hongos en los pies”, dice una paramédica de pelo rojizo.

José P., moreno, de rostro redondo, reposa su cuerpo de mediana estatura y contextura normal en un banco para hacerse curar. “Recién está caminando, el primer día no podía ni pararse”, dice un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Algodón y alcohol yodado. José P. cierra los ojos, aprieta los dientes, contiene los gritos y casi enseguida deja la silla libre para un muchacho con la rodilla hinchada y raspada, a quien le presionan la herida hasta sacar pus.

Desde que abrió el albergue transitorio municipal, el 22 de mayo, José P. solo faltó una noche. “No me dejaron entrar porque había bebido”, dice. No estar ebrio ni drogado son requisitos ineludibles para poder ingresar. “Estos días que no se drogan ni beben, son aprovechados por nuestros equipos de sociólogos y sicólogos para hacerlos reflexionar y también los abordan los centros de rehabilitación”, dice Agapito López, paramédico que trabaja desde hace cuatro inviernos en el albergue. “He visto a gente que se ha rehabilitado; es una satisfacción cuando me los topo o me visitan y me entero de que trabajan y tienen hijos. Me agregan como amigo del Facebook”, comenta.

Echado en su colchón, tapado con una colcha y con un chulo hasta la altura de las cejas, José P. cuenta que en su adolescencia empezó a fumar pitillo. Una casa hogar lo rehabilitó, estudió un año para ser chef y trabajó durante dos años en una muy reconocida empresa de gastronomía en Santa Cruz.

“Me dedicaba a preparar platos a la carta”, dice José P. Se aburre un poco. Con desgano remarca que la comida que más le gusta es el chicharrón de chancho y que lo come solo cuando alguien le regala lo que sobra.

“Lo que más cuesta es hacerlos dormir”, explica Daniel, un guardia municipal, cuyo rostro, como el de todos los funcionarios está detrás de un barbijo.

Se apagan la mitad de las luces del salón.



A José P. otra vez le vienen ganas de hablar un poco más y cuenta cómo pasó de estar rehabilitado, estudiando y trabajando, a la calle de nuevo. “Por ayudar a mi amigo lo llevé a vivir al cuarto que yo alquilaba. Un día él jaló una cartera a una mujer por la Bimodal. Yo estaba con él. Nos agarraron”, dice. Estuvo un año en Palmasola, donde retomó su adicción y al salir en libertad, ya no tenía nada, solo la calle. “Quisiera volver a rehabilitarme”, dice, con poca convicción.

Antes de que se abra el albergue llegó a pedir auxilio a los guardias municipales porque lo habían acuchillado en la pierna. “Fue una clefera. No sé por qué”, se queja, no da más detalles. Fue llevado al hospital San Juan de Dios. Lo de su dedo fue unas semanas antes, se cortó con una botella durante una pelea. “Bueno, ya voy a dormir”, señala José P. y se tapa con su colcha hasta el mentón.

En la mesa del comedor, Miguel Álex, de 29 años, está a la espera de todo aquel que deje algo de comida en su plato. “Es que estuve bebiendo dos días y no comí nada, por eso tengo mucha hambre”, explica. Es robusto, no mide más de un metro y cuarenta, su pelo casi al ras deja ver varias cicatrices. No tiene los cuatro dientes frontales y se las arregla con los caninos para morder la chuleta. Se le acerca un joven con un parche en la frente y le dice algo al oído, tal vez advirtiéndole que está hablando con un periodista, pero Miguel Álex sigue conversando. “Yo tomo y me drogo con pitillo y marihuana, pero no me rayo con nadie”, confiesa.



Se gana la vida ayudando en el mercado Abasto, le gustaría juntar plata para comprarse una carretilla y trabajar como cargador. Termina de comer, tiende la mano, dice que fue un gusto conversar y va a tirarse a un colchón junto a sus amigos.

Un par de albergados, de los mayores, recogen el tacho de basura y van a arrojar los desperdicios a un contenedor.



“Boa noite”, se despide un muchacho de pelo castaño claro, dirigiéndose a los paramédicos. Cuenta que trabajó en Brasil con algunos familiares. “¿Usted es periodista, no?”, pregunta. No quiere hablar más.

Un guardia vuelve a pedir silencio y la otra mitad de las luces del salón se apagan. “A dormir”, se lanza la orden. Hay algunos murmullos, luego silencio. “Ya van a empezar los ronquidos”, dice otro de los guardias que se queda custodiando toda la noche.



A las 6:00 del día siguiente desayunarán té o chocolate con pan con mortadela. Luego vuelven a la calle, algunos a trabajar para vivir, la mayoría a ganarse unos quintos para drogarse. Así será por 60 días, mientras esté abierto el albergue que funciona para evitar que alguno muera de hipotermia.