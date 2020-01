El G20 sale en defensa de la globalización

Los líderes del G20 salieron este lunes en defensa de la globalización y el libre comercio como mejor fórmula para estimular el crecimiento, en un contexto marcado por el proteccionismo en muchos países del mundo.



"Hemos acordado (...) apoyar un sistema comercial multilateral y oponernos al proteccionismo" dijo el presidente chino Xi Jingping, cuyo país albergó durante dos días la cumbre del grupo en la ciudad de Hangzhou.



Más contundente fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que denunció los "ataques populistas" contra la globalización.



"La manera como China ha conseguido sacar a 700 millones de la pobreza para formar una clase media son historias que no se incluyen en el discurso que ahora se oye", lamentó, aunque reconoció que la cumbre no puede beneficiar a sólo unos pocos.



La denuncia del proteccionismo fue el hilo conductor de esta cumbre que reúne el G20 cada año a las 19 principales economías mundiales (industrializadas y emergentes) más la Unión Europea, un foro que representa el 85% del PIB mundial y dos tercios de la población del planeta.



Nunca como hasta ahora los países del grupo habían adoptado tantas medidas proteccionistas, según datos de la OMC.



Desde 2008-2009, el crecimiento de los intercambios comerciales está estancado por debajo del 3%, frente al 7% de las últimas dos décadas.

"La mundialización no tiene connotaciones positivas, también implica grandes desigualdades", reconoció por su parte Angela Merkel, preocupada también por el auge en su país del partido de ultraderecha AfD.



Los países el Cono Sur también quisieron dar un mensaje para seguir con las reformas.



Michel Temer prometió que Brasil volverá a crecer gracias a las reformas y anunció un plan de privatizaciones, mientras que el argentino Mauricio Macri abogó por "combatir el proteccionismo en todas sus formas, incluido el proteccionismo agrícola, uno de los más arraigados".

