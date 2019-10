Gobierno y COB declaran cuarto intermedio sin fecha en el tema Enatex

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma lamentó que en la reunión realizada hoy con el Gobierno para solucionar los despidos de los trabajadores de la Empresa Nacional Textil (Enatex), no haya lo grado ningún avance.



Mitma confirmó la instrucción para todas las centrales obreras departamentales y regionales de analizar la temática y organizarse en la decisión de tomar medidas en los próximos días.



“Asistimos a la reunión convocada por el Gobierno pero no hubo avances favorables, concretos y saludables a los intereses de los trabajadores. Eso causa preocupación. Las normas laborales debieron haber sido progresivas y no en retroceso. Los ministros nos manifestaron que no va a entrar en discusión de los 180 trabajadores que tiene que ser recontratados. Como COB pedimos un cuarto intermedio con autoridades con decisión, que debe estar el vicepresidente para poder tratar este tema”, expresó Mitma luego de dos horas de reunión con tres ministros en instalaciones del Ministerio de educación.



El ministro de Educación, Roberto Aguilar, señaló que el diálogo con la COB está en un cuarto intermedio, luego que la COB planteara que antes de tratar la conformación de cualquier comisión previamente debe resolverse el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 ex trabajadores de Enatex.



El dirigente de los fabriles, Vitaliano Mamani informó que se crearon 4 mesas de discusión para debatir los cambios a varias normativas referentes al ámbito laboral pero que decidieron paralizar la discusión cuando vieron que “no había ninguna decisión en los ministros, para la reincorporación de los trabajadores que no cobraron sus finiquitos.



“Se planteó un cuarto intermedio sin fecha, pero donde participará el vicepresidente y donde el gobierno tenga una idea clara de lo que quiere hacer con Senatex y sus trabajadores”, declaró.