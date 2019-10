Bolivia no registra casos de dengue, pese a lluvias

El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, señaló que hasta el momento no se registró ningún brote de dengue en el país, pese a que se traviesa un periodo de lluvias que puede causar acumulación de agua y basura que favorece a los criaderos de mosquitos portadores de este mal.



"Tenemos al equipo de Mi Salud, que están en los 339 municipios del país, especialmente para controlar el dengue. No existe ningún brote y pese a que es periodo, no hay ningún reporte que nos pueda generar alarma", resaltó la autoridad en Palacio de Gobierno.



Explicó que existe un plan de contingencia para evitar el contagio de enfermedades transmitidas por vectores y otro destinado a socorrer a las personas que se vean afectadas por los desastres naturales, tal como sucedió ayer en los municipio de Tipuani y Guanay en La Paz.



"Tenemos un plan para evitar las enfermedades y las brigadas están movilizadas; por otro lado, tenemos médicos desplegados para la atención de desastres, que se encargan específicamente de atender a los damnificados", precisó.



La información del ministerio de Salud indica que la enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y tiene presencia en siete departamentos, excepto Oruro y Potosí. En 2009 el país sufrió la mayor epidemia de dengue que afectó a 130 municipios con 7.421 casos confirmados y 25 muertos.