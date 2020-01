Insulza considera difícil tener una relación 'civilizada' con Morales

"Nosotros tenemos la mejor intención de no agrandar estas cosas, pero el señor cada vez que pasa algo agarra su twitter y empieza a decir cosas y eso hace muy difícil cualquier tipo de relación normal, civilizada, tranquila. Estoy muy disgustado con esto", aseveró el agente de Chile en La Haya, José Miguel Insulza, frente a los últimos dichos de Evo Morales.



El representante del Gobierno de Michelle Bachelet dijo que "Morales aprovecha cualquier cosa para atacarnos" y aseveró que "del tema de fondo no se habló ni una palabra", en referencia al encuentro que se tuvo con su par boliviano, Eduardo Rodríoguez Veltzé y el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ronny Abraham.



Chile y Bolivia acordaron que exista una segunda ronda de alegatos en La Haya dentro de la demanda marítima. Se espera que el pleno de los tribunos determine los plazos para que ambas naciones preparen sus nuevos argumentos.



El exsecretario de la OEA agregó que Veltzé "es una caballero, es una persona muy correcta. No tenemos nada contra él, pero la verdad es que su Presidente a la media hora andaba tuiteando leseras (dichos torpes".



"Le pido por favor que ya deje este tono, porque con este tono no va a llegar a ninguna parte. Espero que los bolivianos no se tomen en serio todo esto que dice el Presidente, que poco menos que con esto se inició el camino para la salida al mar, termina diciendo en Twitter. Esas son falsedades que no tienen asidero en la realidad", de acuerdo con "El Mercurio".