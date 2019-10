Clooney molesto por la 'tibieza' de Hollywood

George Clooney criticó a la industria del cine de Hollywood por no haber hecho frente común contra las amenazas cibernéticas que forzaron a Sony Pictures a cancelar el estreno de la película The Interview.



El actor estadounidense, una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica, dijo en una entrevista que sus colegas declinaron firmar una petición que él había hecho circular en apoyo a la comedia, cuyo estreno esta Navidad quedó truncado porque no cayó bien a simpatizantes del gobierno de Corea del Norte.



Nadie, dijo el actor, fue lo suficientemente valiente para firmar la carta pública, por temor a ser luego víctimas de un ciberataque como el que afectó a Sony.



"Era mucha gente. La envié (la carta) básicamente a todas las cabezas de cada lugar", dijo Clooney en una entrevista publicada el viernes por la página de entretenimiento Deadline.



La petición de Clooney acusa el "escalofriante y devastador" ciberataque que sacó a la luz pública cientos de correos electrónicos, datos personales e incluso algunos guiones de cintas sin realizar.



Sin embargo, "no se trata sólo de un ataque a Sony. Es algo que involucra a todos los estudios, todos los medios, todos los negocios y todos los individuos de este país", escribe Clooney en su petición, publicada por Deadline.



"Sabemos que si nos rendimos a estos criminales ahora, le abriremos la puerta a cualquier otro grupo que amenace la libertad de expresión, la privacidad y la libertad personal", añadió, urgiendo a Hollywood a "hacer frente común".



Sony Pictures suspende el estreno de Interview



The Interview es una comedia de enredos, protagonizada por James Franco y Seth Rogen, sobre un complot orquestado por la CIA para matar al líder norcoreano Kim Jong-un.



Iba a estrenarse el 25 de diciembre en Estados Unidos, pero Sony Pictures canceló su lanzamiento luego de que los "hackers", que ya habían causado un grave problema a Sony Pictures tras la divulgación de correos electrónicos bastante vergonzosos, lanzaron graves amenazas a todo el que fuera al cine a ver la cinta.



Clooney criticó la decisión de retirar la película de carteleras. "Alguien amenaza con volar edificios y de golpe todos tenemos que doblegarnos", comentó a Deadline.



"Sony (...) retiró la película porque las salas de cine dijeron que no iban a proyectarla. Y éstas dijeron eso porque hablaron con sus abogados y ellos les informaron que si alguien muere en un ataque, entonces los dueños de las salas de cine serían los responsables", precisó.



Añadió que el ciberataque y la timorata reacción de Hollywood son un peligroso precedente que afecta no sólo al cine, sino a los negocios en general.



"¿Qué pasa si en la redacción de un noticiero se decide publicar una historia, y un país o un individuo decide que no le gusta?", dijo Clooney. "Ésta es una comedia tonta, pero ahora habla de mucho más. Tenemos la responsabilidad de enfrentarnos juntos a esto".