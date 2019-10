Las 10 cosas que debes saber sobre la influenza

La influenza A H1N1 se ha cobrado, este lunes, su primera víctima, un hombre de 46 años que falleció cinco días después de haber sido internado en una clínica con esta infección respiratoria. Este es el primer caso en 2015.



Según las estadísticas oficiales, en lo que va del año, en Santa Cruz se han confirmado 44 casos de influenza, de los cuales 42 son del tipo B, 1 de A H3N2 y 1 de H1N1. ¿Qué hacer para prevenir esta enfermedad? Esta y otras preguntas te respondemos a continuación



1.- ¿Qué es la influenza?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.



2.- ¿Cuántos tipos de influenza hay?

Hay tres tipos de esta gripe estacional: A, B y C. La OMS indica que entre los muchos subtipos de virus gripales A, en la actualidad están circulando en el ser humano virus de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2).



Estos virus circulan por todo el mundo. Los casos de gripe C son mucho menos frecuentes que los de gripe A o B, y es por ello que en las vacunas contra la gripe estacional solo se incluyen virus de los tipos A y B.



3.- ¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas clínicos son similares a los de cualquier gripe estacional, pero las manifestaciones clínicas son muy variables. Puede presentarse con una aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea (dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez) y malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis (inflamación del revestimiento mucoso de la nariz).



4.- ¿La influenza es contagiosa?

El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La gripe se propaga rápidamente en forma de epidemias estacionales.



5.- ¿Cuánto tiempo dura esta gripe?

La mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico; sin embargo, puede haber casos en los que se complique, señala la OMS.



6.- ¿Es mortal?

Claro que sí. Los grupos de mayor riesgo son los niños pequeños, personas de la tercera edad y quienes tengan otras afecciones médicas graves, en estos casos la influenza puede provocar neumonía o causar la muerte.



7.- ¿Cómo me protejo?

Primero, debes hacerte vacunar. Joaquín Monasterio, del Sedes, pide que las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo acudan a los centros de salud para recibir la dosis, que además previene del virus A H3N2 y B.



Se recomienda portar barbijo en lugares donde hay mayor concentración de personas, cubrir el rostro cuando se estornuda y mantener las manos limpias, para lo último puedes portar alcohol en gel.



8.- Ya estoy resfriado, ¿qué hago?

Ve a un centro médico. Allí te realizarán la prueba de diagnóstico rápido de influenza y te darán el tratamiento que necesites.



9.- ¿Cuánto debo pagar por la vacuna?

Si estás dentro del grupo de riesgo (niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad) puedes recibir la vacuna de manera gratuita.



10.- ¿Dónde encuentro la vacuna?



El Sedes informa que en cualquier centro de salud del sistema público de Santa Cruz se puede acceder a las vacunas. Sin embargo, toma en cuenta que si no estás dentro del grupo de riesgo solo en centros médicos privados puedes comprar las dosis.