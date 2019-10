Gobierno fue reacio a terminar con interinatos

El Órgano Ejecutivo no quiso nombrar a autoridades en instituciones clave del Estado, manteniendo por años los interinatos, admitió hoy el vicepresidente Álvaro García Linera en entrevista con la red Cadena A.



"Estos años no lo hemos querido hacer, al principio porque estábamos cambiando la Constitución y después para mantener la estabilidad, pero hemos sido reacios a nombrar autoridades en puestos fijos, porque temíamos que pasara lo mismo que la justicia", explicó la autoridad.



El senador opositor Óscar Ortiz dijo no entender como el MAS, con sus dos tercios en la Asamblea Legislativa, no designa autoridades titulares para una adecuada administración en las entidades del Estado.



"Creemos que la única explicación de esta actitud del MAS, es que con los interinatos manejan las entidades como cargos partidarios y no estatales", denunció en conferencia de prensa el legislador de Unidad Demócrata (UD).



Linera dijo: "Nos preocupa nombrar esos cargos y después, si se creen inmunes, que comiencen a trabajar contra la institución".



"Lo vamos a hacer, no digo en este año, pero sí en esta legislatura, entre esta y la próxima gestión", agregó,después de que Ortiz dijera que cerca de 40 instituciones todavía tienen autoridades interinas.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Contraloría General del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), son algunas de las instituciones que no tienen designaciones.