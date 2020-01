Guante que guía a no videntes gana premio en tecnología

Sindy Mosqueira (30) observaba que su vecina no vidente debía, inevitablemente, topar con su bastón los objetos que tenía delante para poder esquivarlos. Indagó en internet una manera de ayudarla y fue así que desarrolló un guante con sensores de ultrasonido que pueden detectar objetos o personas a diferentes distancias.



Este proyecto, presentado junto con Julio César Corvera (27), obtuvo el primer premio en el área de robótica y electrónica en el Encuentro Plurinacional de Investigación e Innovación Tecnológica Productiva de Institutos técnicos y tecnológicos, realizado en La Paz.



El prototipo fue armado con materiales cuyo costo alcanzó los Bs 200. Consta básicamente de sensores de ultrasonido y un servomotor que golpea ligeramente en la muñeca del usuario cuando detecta un objeto o persona a una distancia que puede graduarse desde cero hasta cinco metros.



Boris Carrasco, docente del Tecnológico Santa Cruz y tutor de los jóvenes ganadores, señaló que representantes de los no videntes paceños les manifestaron su interés en el proyecto y que esperaban tener apoyo de las autoridades para desarrollarlo.



Encienden autos con la voz



El Tecnológico Santa Cruz también obtuvo un segundo lugar en el área de Mecánica Automotriz, por un proyecto de multiseguridad para vehículos. También participó con un sistema de encendido de vehículos mediante una clave de voz en el teléfono celular. Wilmer Galvis (21), Ríder Vargas (25) y Moisés Alba (21) desarrollaron este proyecto con un presupuesto de $us 100.



El sistema, que integra el teléfono celular con el vehículo mediante bluetooth, consta de una aplicación creada por los propios estudiantes, permite programar claves de voz para encender, apagar, dar contacto o cerrar las puertas del vehículo hasta a diez metros de distancia. Esto da una mayor seguridad a los propietarios, pues para acceder al motorizado es necesario tener el celular y conocer las claves.



El módulo que va en el vehículo consta de un microcontrolador y una pantalla que grafica las funciones, entre otros accesorios. El tutor Freddy Bozo indicó que Mercedes Benz y BMW tienen prototipos de este producto pero mucho más caros y que en La Paz cinco personas se acercaron con interés de instalar este sistema en sus vehículos