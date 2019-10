Misión Imposible arrasa en la taquilla de los cines

La nueva entrega de la saga de acción "Mission: Impossible" cerró su primer fin de semana en la cartelera estadounidense como líder de taquilla tras recaudar 56 millones de dólares, un resultado que confirma el buen estado de salud de esta veterana franquicia encabezada por Tom Cruise.



En "Mission: Impossible - Rogue Nation", dirigida por Christopher McQuarrie, el agente Ethan Hunt (Cruise) y sus compañeros de la agencia ultrasecreta IMF se enfrentan a The Syndicate, una organización que pretende cambiar el orden mundial mediante el terrorismo.



La cinta mejoró los números del debut de sus antecesoras, a excepción de "Mission: Impossible II" (2000) y, tras este comienzo, parece tener garantizado ser uno de los éxitos cinematográficos del año, no así la comedia "Vacation", que tuvo un estreno adelantado el miércoles y hasta la fecha solo recaudó 21 millones de dólares.



Las cinco "pelis" más vistas

"Vacation", la película protagonizada por Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth y Leslie Mann cuenta cómo un padre lleva a su familia de viaje por carretera para vivir nuevas aventuras junto a su mujer y volver a ganarse el cariño de sus hijos, con los que ha perdido cierta sintonía.



En tercer lugar quedó "Ant-Man", la última apuesta del superhéroe de Marvel para la gran pantalla, que hizo 12,6 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera, por 12,2 millones de dólares del filme de los ininteligibles "Minions", personajes amarillos de animación que se dieron a conocer en la saga "Despicable Me".



Cierra la lista de las cinco películas más taquilleras del fin de semana la más reciente comedia de Adam Sandler, "Pixels", un largometraje que aborda en clave de humor un intento de invasión extraterrestre liderado por personajes de videojuegos de arcade y que obtuvo 10,4 millones de dólares.