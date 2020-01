Siles pide que la Iglesia se retracte de sus dichos

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, solicitó una retractación a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), por su carta pastoral "Pongo ante ti la vida o la muerte", donde advierte que el delito del narcotráfico penetró las estructuras del Estado.



"Sin duda, pueden retractarse, deberían hacerlo, porque yo soy un ciudadano que demando la verdad y estas declaraciones de algunos miembros no corresponden a la realidad y reclamo como cualquier ciudadano que se expliquen, que se retracten", aseveró la autoridad.



Conoce más: Califican de "metida de pata" la Carta de la Iglesia



Sostuvo que "seguramente que algunos miembros de la Conferencia Episcopal tienen unas diferencias o no están en sinfonía con el pueblo" porque "han dicho que Bolivia no tiene dignidad y eso es un insulto a los ciudadanos".



Argumentó que "la Iglesia es una institución que está administrada por hombres. Está muy clara la absoluta falta de contenidos que han tenido miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana, que tienen hasta algunos problemas, yo diría hasta personales" con el Gobierno y el presidente Evo Morales.



Lea también: Defensor pide no "tapar" problema del narcotráfico



En días pasados la CEB prefirió evitar la polémica mediática con el Gobierno y ratificó sus afirmaciones. "La carta cita todas las fuentes de manera abierta, este tema merece un tratamiento más serio", dijo a EL DEBER el secretario ejecutivo de comunicación de esa instancia, José Rivera.