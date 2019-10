El mundo despidió a grandes figuras en 2015

De Günter Grass a Omar Sharif, pasando por Eduardo Galeano o Maya Plisetskaya, estas son algunas de las personalidades que fallecieron en el mundo en 2015.



ENERO

2: MARIO CUOMO, 82 años, gobernador demócrata de Nueva York de 1982 a 1994 y una de las grandes figuras liberales de Estados Unidos durante la época de Ronald Reagan.



3: EDWARD BROOKE, 95 años, primer negro elegido por sufragio universal al Senado de Estados Unidos. Ocupó su escaño por Massachussets de 1966 a 1979.



10: FRANCESCO ROSI, 92 años, director de cine italiano considerado uno de los maestros del cine de investigación. Entre otros premios, ganó la Palma de Oro en Cannes en 1972 con "El caso Mattei".



11: ANITA EKBERG, 83 años, actriz y modelo sueca, inmortalizada en "La dolce vita" por Federico Fellini, quien la convirtió en símbolo sexual con un baño en la Fontana di Trevi de Roma junto a Marcello Mastroianni.



23: REY ABDALÁ BIN ABDELAZIZ de Arabia Saudí, unos 90 años (sin fecha de nacimiento oficial). Reformista moderado, ocupaba el trono desde agosto de 2005 pero dirigía de facto el país desde 1995.



25: DEMIS ROUSSOS, 68 años, cantante griego con un inconfundible timbre de voz que se convirtió en estrella mundial gracias al tema "Rain and Tears" lanzado con su grupo Aphrodite"s Child.



27: JULIO CÉSAR STRASSERA, 81 años, fiscal del histórico juicio de 1985 a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), que condenó a cadena perpetua a los exjerarcas Jorge Videla y Emilio Massera.



29: COLLEEN MCCULLOUGH, 77 años, escritora australiana. Autora de "El pájaro espino" (1977), entre otra novelas.



FEBRERO

6: ASSIA DJEBAR, 78 años, escritora y cineasta argelina. Fue una activista de la emancipación de las mujeres musulmanas y miembro de la Academia Francesa.



6: PEDRO LEÓN ZAPATA, 85 años, caricaturista, humorista, escritor y pintor venezolano. Dotado de un agudo ingenio crítico, publicó durante más de 50 años sus "Zapatazos" en el diario El Nacional.



7: ANDRE BRINK, 79 años, escritor sudafricano conocido por su lucha anti-aparheid y autor de "Una árida estación blanca" (1979). Fue el primer escritor afrikáner censurado en la era del apartheid.



8: MARIO VÁZQUEZ RAÑA, 82 años, empresario mexicano que presidió durante cuatro décadas la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). Era también dueño de la Organización Editorial Mexicana, la compañía de medios impresos más grande de su país.



14: MICHELE FERRERO, 89 años, italiano, "padre" de la crema de cacao y avellanas Nutella, pero también de los chocolates Kinder, Ferrero Rocher y Mon Chéri, que convirtieron a su familia en una de las más ricas de Italia.



27: LEONARD NIMOY, 83 años, actor estadounidense. Fue el rostro de Spock en la serie y las películas de ciencia-ficción "Star Trek" y popularizó el saludo vulcano.



MARZO

8: GERARDO SOFOVICH, 77 años, figura clave del espectáculo argentino. Este prolífico animador, guionista y productor creó éxitos televisivos como "Operación Ja ja" y "Polémica en el bar".



23: LEE KUAN YEW, 91 años. Primer jefe de gobierno de Singapur (1959-1990). Fue el impulsor de la transformación de esta ciudad-estado en una de las economías más prósperas de Asia.



26: TOMAS TRANSTRÖMER, 83 años, poeta sueco galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2011. Su obra, marcada por un profundo deseo de entender el mundo, está traducida a 50 idiomas.



ABRIL

1: CARLOS GAVIRIA, 77 años, abogado, constitucionalista y candidato presidencial, era una de las figuras más destacadas de la izquierda colombiana. Antes de entrar en política, fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional.



2: MANOEL DE OLIVEIRA, 106 años, cineasta portugués. Durante más de 80 años de carrera, realizó unas 60 películas, entre ellas "El zapato de raso", premiado con el León de Oro en Venecia. Su última cinta, el cortometraje "O Velho do Restelo", la rodó en 2014.



13: GÜNTER GRASS, 87 años, principal figura de la literatura contemporánea alemana y autor de la célebre novela "El tambor de hojalata". Había recibido el premio Nobel de Literatura en 1999.



13: EDUARDO GALEANO, 74 años, escritor, periodista y ensayista uruguayo convertido en referencia intelectual de la izquierda con su obra "Las venas abiertas de América Latina".



14: PERCY SLEDGE, 74 años, cantante estadounidense de soul, autor de la canción "When a Man Loves a Woman", que encabezó las listas de éxitos durante semanas en 1966.



MAYO

2: RUTH RENDELL, 85 años, prolífica escritora británica de novela policíaca psicológica, y digna heredera de la gran dama del crimen, Agatha Christie.



2: MAYA PLISETSKAYA, 89 años, gran bailarina rusa. Estrella absoluta del Bolshói, donde bailó durante casi 50 años, saltó a la fama con "El lago de los cisnes" y rompió moldes en la era soviética incorporando la danza moderna.



14: B.B. KING (Riley B. King), 89 años, virtuoso guitarrista estadounidense. Considerado el rey del blues, es célebre por temas como "Three O"Clock Blues", "The Thrill is Gone" o "Rock Me Baby".



23: JOHN NASH, 86 años, matemático estadounidense, célebre por su trabajo sobre la teoría económica de los juegos y premio Nobel de Economía en 1994. Inspiró la película "Una mente maravillosa", protagonizada por Russell Crowe.



26: VICENTE ARANDA, 88 años, director de cine español, creador de inolvidables personajes femeninos en películas marcadas por el erotismo y las pasiones como "Amantes" (1991) o "La pasión turca" (1994).



JUNIO

5: TAREK AZIZ, 79 años, la "voz" del régimen de Sadam Husein, a quien fue fiel hasta el final. Este cristiano fue ministro de Información, viceprimer ministro (1979-2003) y ministro de Relaciones Exteriores (1983-1991).



7: CHRISTOPHER LEE, 93 años, actor británico que dio vida en la pantalla a los más famosos villanos, entre ellos Drácula. Participó en algunas de las sagas cinematográficas más taquilleras como Star Wars, el Señor de los Anillos y James Bond.



11: ORNETTE COLEMAN, 85 años, saxofonista y compositor de jazz estadounidense, uno de los precursores del free-jazz. Su "The Shape of Jazz to Come" (1959) se considera uno de los primeros discos vanguardistas de la historia del jazz.



17: SULEYMAN DEMIREL, 90 años. Fue uno de los pilares de la vida política turca durante más de 50 años. Primer ministro conservador (1965-1976) y luego presidente (1993-2000).



22: LAURA ANTONELLI, 73 años, mito erótico del cine italiano de los años 70, con películas como "Malicia".



25: PATRICK MACNEE, 93 años, actor británico conocido por su papel del exquisito caballero John Steed en la serie de espionaje de los años 1960 "Los vengadores" ("The Avengers").



26: YEVGUENI PRIMAKOV, 85 años, exespía y efímero ex primer ministro ruso (1998-1999). Fue el artífice del regreso al escenario internacional de una Rusia traumatizada por la caída de la URSS y un opositor resuelto a la supremacía de Washington.



JULIO

10: OMAR SHARIF, 83 años, actor egipcio, amante del juego y de la buena vida. Alcanzó fama mundial gracias a "Lawrence de Arabia" (1962) y "Doctor Zhivago" (1965), aunque su filmografía consta de casi un centenar de películas.



16: ALCIDES GHIGGIA, 88 años, futbolista internacional uruguayo, autor del gol que le dio el triunfo a la selección de su país sobre sobre Brasil en la final del Mundial 1950 en el Maracaná.



21: E.L. DOCTOROW, 84 años, escritor estadounidense famoso por sus obras de ficción históricas, entre ellas "Ragtime", "Billy Bathgate" y "The March" (La Gran Marcha).



28: SAMUEL PISAR, 86 años, abogado y escritor estadounidense, superviviente del Holocausto. Contó su experiencia en los campos nazis en sus memorias tituladas "La sangre de la esperanza".



AGOSTO

8: MANUEL CONTRERAS, 86 años, exgeneral del Ejército chileno y director de la temida policía política de la dictadura de Augusto Pinochet, condenado a 529 años de prisión.



19: DOUDOU NDIAYE ROSE, 85 años, percusionista senegalés. Especialista del tambor, fue uno de los músicos africanos más célebres del mundo, considerado por la Unesco "tesoro humano viviente".



21: DANIEL RABINOVICH, 71 años, actor y humorista argentino. Fue el artista de mayor genio teatral en el laureado grupo de humor musical argentino Les Luthiers.



30: OLIVER SACKS, 82 años, neurólogo y escritor británico. Exploró los misterios del cerebro humano en una serie de libros que fueron "bestsellers", entre los cuales el que inspiró el filme "Despertares" en 1990.



31: WES CRAVEN, 76 años, cineasta estadounidense, maestro del cine de terror, dirigió las icónicas sagas "Scream" y "Pesadilla en Elm Street", protagonizada por Freddy Krueger.



SEPTIEMBRE

7: JOSÉ MARÍA RUIZ MATEOS, 84 años, empresario español. Levantó grandes entramados empresariales, pero fue más conocido por sus problemas judiciales y sus rocambolescas puestas en escena ante los medios.



20: CARMEN BALCELLS, 85 años, agente literaria española. Representó a los principales escritores del "boom" latinoamericano y seis premios Nobel, entre ellos Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.



20: JACKIE COLLINS, 77 años, novelista estadounidense de origen británico. Su primera novela, "El mundo está lleno de hombres casados" (1968) fue censurada en varios países por su alto contenido erótico.



OCTUBRE

5: HENNING MANKELL, 67 años, escritor sueco. Fue uno de los autores más conocidos de la literatura policíaca del norte de Europa gracias a su comisario Kurt Wallander.



25: MAUREEN O"HARA, 95 años, actriz estadounidense de origen irlandés. Se convirtió en estrella gracias a su cabellera pelirroja y a sus papeles en "¡Qué verde era mi valle!" (1941) o "Milagro en la calle 34" (1947).



NOVIEMBRE

10: HELMUT SCHMIDT, 96 años, canciller de Alemania federal entre 1974 y 1982, europeo convencido. Aplicó una política pragmática durante la Guerra Fría e impulsó el liberalismo económico dentro de la socialdemocracia.



18: JONAH LOMU, 40 años, jugador de rugby neozelandés considerado la primera gran estrella mundial de este deporte. Finalista con los All Black del Mundial de 1995, torneo en el que se ganó fama internacional.



DICIEMBRE

3: SCOTT WEILAND, 48 años, exvocalista de Stone Temple Pilots, una de las voces más reconocibles del movimiento Grunge. Sus álbumes "Core" y "Purple" cosecharon un gran éxito.



16: LICIO GELLI, 96 años, jefe de la logia masónica Propaganda 2, que estuvo vinculado a la dictadura militar argentina, y una de las figuras más controvertidas de la historia reciente de Italia.



19: KURT MASUR, 88 años, maestro alemán que dirigió algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo, entre ellas la Filarmónica de Nueva York de 1991 a 2002.



28: IAN "LEMMY" KILMISTER, 70 años, fundador y líder de la mítica banda de heavy metal británica Motörhead, una de las figuras más emblemáticas del rock and roll.