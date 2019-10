Postulantes deben cumplir 15 méritos

Para llegar a la etapa de selección, un postulante al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe cumplir 15 méritos para ingresar a la primera etapa.



“Uno son los requisitos que hay que cumplir, y otro son los méritos, que son 15. Está el tema de formación académica, de docencia universitaria, de publicaciones y de experiencia profesional, científica, y se dejó el concepto de experiencia social”, explicó el senador cruceño Óscar Ortiz.



Dentro de los requisitos, que llegan a 15, están los primordiales que salen de la Constitución, como ser boliviano de origen, tener título académico, no tener deudas con el Estado, no haber participado en gobiernos dictatoriales y no tener militancia política. No será obligatorio que el postulante hable un idioma nativo.