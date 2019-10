En redes llaman a marcha por Carlos Valverde

Las redes sociales son la vía que ha usado un grupo de ciudadanos para convocar a una marcha pacífica en defensa de la libertad de expresión y, también, en apoyo al trabajo del periodista Carlos Valverde, que se encuentra en ‘la mira’ del Gobierno tras denunciar un supuesto tráfico de influencias del presidente Evo Morales en favor de su ex pareja Gabriela Zapata.



Tanto en Facebook como en Twitter, las redes sociales más populares en Bolivia, se difunde la invitación a la manifestación cuyo punto de encuentro es la Plaza del Estudiante, a las 19:30. De allí se partirá hacia la plaza 24 de Septiembre, situada en el centro de la ciudad de Santa Cruz.



En la organización de la manifestación no figura ninguna institución de la prensa, más bien se deja en claro que es una iniciativa ciudadana que no persigue ningún fin político.



“Reiteramos no llevar ningún letrero, bandera, vestimenta u objetos que tengan que ver con temas políticos, del referéndum. Se agradece su comprensión ya que esto es una marcha ciudadana no así política”, se lee en el mensaje que circula en diferentes cuentas de Facebook.,

Hoy a las 19:30 marcharemos TODOS VESTIDOS DE BLANCO de manera PACÍFICA en apoyo a la libertad de prensa, apoyando tambi...Posted by TODOS SOMOS Carlos Valverde on jueves, 18 de febrero de 2016

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz como la Federación de la Prensa de Santa Cruz, a través de sus representantes Hugo Salvatierra y Miriam Suárez, han señalado que no forman parte de la organización, pero que sí están de acuerdo con la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo.



“Estamos invitando a los colegas que puedan y quieran sumarse que lo hagan, pero como institución no porque esta es una invitación abierta, realizada por las redes sociales, y la ciudadanía será la que marche. Nos satisface que el ciudadano común esté tomando conciencia de que la libertad de expresión es un derecho humano”, indicó Salvatierra.



Consultado sobre el tema, el periodista Carlos Valverde afirmó que no está organizando la marcha, tampoco participará en la misma, pero que le "agrada" recibir el apoyo de ciudadanos y amigos que apoyan y defienden el periodismo de investigación.