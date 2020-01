Penélope Cruz y Bardem revivirán a Pablo Escobar

La pareja de actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz empezará en octubre el rodaje en Colombia de su última película sobre el narcotraficante Pablo Escobar, informaron este martes las productoras en un comunicado.



"Escobar", una coproducción española y búlgara, iniciará su rodaje el 24 de octubre con Bardem dando vida al famoso narcotraficante y su pareja interpretando a su amante, la periodista Virginia Vallejo.



De hecho, el director y guionista español Fernando León de Aranoa, responsable de películas como "Un día perfecto" o "Los lunes al sol", basó su historia en el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar" de esta presentadora que tuvo un romance de varios años con el narcotraficante.



"No es un biopic, no es sólo la historia de un duro gánster. Es la historia de un hombre que cambió la historia del crimen en las últimas décadas del siglo XX", dijo el productor Miguel Menéndez de Zubillaga.



Casados desde 2010 y padres de dos hijos, Javier Bardem y Penélope Cruz son los únicos actores españoles en haber ganado un Óscar, ambos en papeles secundarios por "No es país para viejos" (2007) y "Vicky Cristina Barcelona" (2008) respectivamente.



La figura del jefe del cártel de Medellín, fallecido en 1993, está renaciendo en el cine y la televisión con producciones como la exitosa serie "Narcos" de Netflix o películas como "Escobar: Paraíso perdido" con el puertorriqueño Benicio del Toro.



En 2017 se estrenarán "American Made", en la que Tom Cruise encarnará al piloto estadounidense Barry Seal que trabajó para su cartel, y "El Patrón", con el colombiano John Leguizamo.