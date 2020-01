Clinton y Trump van por la presidencia de EEUU

La ex secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, alcanzó según un nuevo recuento llevado a cabo este martes la cifra de delegados necesarios para ser confirmada como candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se enfrentará al republicano Donald Trump.



Tras su victoria ayer en Puerto Rico sobre el senador por Vermont Bernie Sanders y con los nuevos apoyos por parte de "superdelegados" (cargos electos y orgánicos del partido que tienen libertad para apoyar a quien quieran) recabados en los últimos días, Clinton superó, según los cálculos del canal NBC, los 2.383 delegados necesarios.



Ello significa que la también ex primera dama será, con toda probabilidad, elegida candidata en la convención que los demócratas celebrarán en julio en Filadelfia (Pensilvania) y que se enfrentará en las elecciones al candidato oficioso por el Partido Republicano, Trump.



El recuento de NBC tiene lugar el día antes de que se produzca la última gran jornada electoral del proceso de primarias, en la que este martes votarán los demócratas de Nueva Jersey, Dakota de Norte, Dakota del Sur, Montana, Nuevo México y el estado más poblado del país, California.



"De acuerdo con las noticias, estamos en la orilla de un momento histórico sin precedentes", aseguró Clinton a sus simpatizantes al conocer la novedad durante un mitin en Long Beach (California), en el que también dijo sentirse "halagada", pero recordó que todavía quedan "primarias que ganar" en referencia a la jornada de mañana.



"Todavía quedan seis estados por votar este martes, con millones de personas acudiendo a las urnas, y Hillary Clinton trabaja para ganarse cada voto. Esperamos al martes por la noche, cuando lograremos no solo ganar el voto popular sino también la mayoría de los delegados", indicó en un comunicado el director de campaña de Clinton, Robby Mook.



Cuando sea proclamada oficialmente candidata en la convención en julio, la ex secretaria de Estado se convertirá en la primera mujer con opciones de ser presidenta de EEUU por parte de uno de los dos grandes partidos.



Por su parte, en un comunicado, el portavoz de Sanders, Michael Briggs, lamentó que los medios, "en una sentencia prematura, ignoren la clara consigna del Comité Nacional Demócrata de que está mal contar los votos de los "superdelegados" antes de que voten en la convención este verano".



"Clinton no tiene ni tendrá el número necesario de delegados obtenidos en las urnas para conseguir la nominación. Dependerá de los "superdelegados" que no votarán hasta el 25 de julio (fecha de la convención del Partido Demócrata en Filadelfia) y que pueden cambiar de opinión hasta entonces", apuntó Briggs.



El portavoz de Sanders recordó que entre la enorme mayoría de "superdelegados" que han apoyado públicamente a Clinton se incluyen "más de 400" que la apoyaron diez meses antes de que se iniciase el proceso de primarios y antes de que se presentase ningún otro aspirante.



Las cuentas de NBC otorgan a Clinton 2.384 delegados, uno por encima del mínimo requerido, entre los que se incluyen 1.812 delegados ganados en las urnas durante las primarias y 572 "superdelegados" que le apoyan al margen de lo votado por la ciudadanía.

Por su parte, Sanders tiene, según los cálculos de NBC, de un total de 1.566 delegados, 1.520 de ellos obtenidos en las urnas y solo 46 "superdelegados".



La gran desproporción de "superdelegados" que apoyan a Sanders es motivo de constantes críticas por parte tanto del candidato como de sus simpatizantes, quienes aseguran que el proceso está "corrompido" y "preparado" para que sea elegido candidato aquel que cuente con el respaldo del partido.