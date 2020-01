Abandona la política el ex ?primer ministro británico

El ex primer ministro británico David Cameron, que dimitió en junio al perder el referéndum sobre la Unión Europea, anunció este lunes que abandona su escaño de diputado, el último cargo político que ostentaba.



"En mi opinión, con la política moderna, con las circunstancias de mi renuncia, no es realmente posible ser diputado como exprimer ministro", ha indicado Cameron. "Creo que todo lo que hagas se convertirá en una gran distracción y en una gran desviación respecto de lo que el gobierno tiene que hacer por nuestro país", ha añadido.



Cameron defendió la permanencia en el bloque europeo en el plebiscito del 24 de junio y salió derrotado.



"Apoyo plenamente a Theresa May y tengo toda la confianza en que el Reino Unido brillará bajo su liderazgo", aseguró el político de 49 años, que dijo que no sabe a qué se dedicará a partir de ahora.



"Tengo sólo 49 años y todavía puedo contribuir al servicio público de nuestro país", añadió en la televisión. "Quiero seguir haciendo campaña a nivel local, nacional e internacional a favor de causas que fueron parte de mi mandato", estimó.



Un legado marcado por el Brexit



Cuando ITV le preguntó cómo sería recordado, Cameron aseguró: "estoy seguro de que me recordarán por haber honrado mi compromiso de celebrar el referéndum (sobre la UE), una promesa que muchos creían que no mantendría".



Bajo su mandato, el Reino Unido legalizó el matrimonio homosexual y se recuperó económicamente de la crisis, a golpe de austeridad presupuestaria, pero muchos no le perdonan que convocara el referéndum de la UE, el segundo gran plebiscito de su mandato tras el de independencia de Escocia.



Cameron ganó dos elecciones legislativas, en 2010 y 2015, pero dimitió al año de iniciarse su segundo mandato. "Nos llevó a un referéndum que no quería y lo perdió. En junio abandonó a su país y ahora ha hecho lo mismo con sus circunscriptores", estimó Dave Prentis, el secretario general del sindicato Unison.



"Será recordado como el primer ministro que presidió enormes recortes de servicios públicos esenciales y sacó al país de Europa. Un legado venenoso", añadió el sindicalista.