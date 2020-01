Cam Tracey: “El coraje no es ausencia de miedo”

Era el atardecer del 28 de julio y Cam Tracey estaba en el techo del edificio más alto de Santa Cruz. De pie, a 100 metros del suelo sobre el piso 28 del edificio La Riviera, Cam contó hasta tres y se lanzó al cuarto anillo en paracaídas. Hace 14 años que el australiano no deja de practicar una de las disciplinas más peligrosas del mundo como estilo de vida. Su página de Facebook parece más una agencia de viajes o de deportes extremos. Cam Tracey, de 38 años, es técnico en multimedia y viaja alrededor del mundo buscando lanzarse al vacío.



¿Cómo fue tu experiencia saltando desde un edificio en Santa Cruz?

¡Increíble! Organicé eventos en varios países pero creo que nunca recibí tanto apoyo y amistad como en los saltos que hice aquí. Incluso un grupo de militares canceló su primer partido de fútbol en una cancha nueva para que yo pueda aterrizar de modo seguro. Definitivamente fueron mis saltos favoritos en Sudamérica.



¿Fue la primera vez que lo hiciste en Bolivia?

No, lo hice varias veces en otros lugares desde el año 2012. El primero fue en una cascada en el Parque Nacional de Toro Toro, también en el Cristo de la Concordia, en Cochabamba, y desde una antena cerca de Samaipata. Además hice varios vuelos en parapente en Cochabamba y La Paz y dos vuelos rápidos en el volcán Sapajo, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, en el salar de Uyuni.



Vi en tu Facebook que tu especialidad no es solo saltar. ¿Qué otros deportes extremos practicás?

Me gusta divertirme, creo que la vida es muy corta y quiero exprimir hasta la última gota de diversión. Me gusta el parapente, speedflying (como parapente pero usando alas mucho más pequeñas y es un vuelo más bajo), también escalo y hago motociclismo de montaña. También me gusta bucear, lo hago siempre que puedo.



¿Sientes miedo cuando estás parado en un lugar tan alto y a punto de saltar?

Sí. El coraje no es la ausencia de miedo, es la fuerza para superarlo. A pesar de dedicarme a esto hace 14 años, aún siento temor cada vez que salto, pero liberar ese sentimiento y darme cuenta de que soy capaz de sobrellevarlo es una sensación indescriptible.



¿Creés que Bolivia puede ser un destino turístico para deportes extremos?



Por supuesto, Bolivia tiene un potencial enorme para deportes con lugares increíbles que quitan el aliento y una diversidad grande de paisajes para escalar, hacer ciclismo, volar, saltar, etc. Algunos países tienen apoyo de los gobiernos para desarrollar proyectos de este tipo, posiblemente Bolivia algún día se dé cuenta del potencial que tiene.



Cam volverá a realizar salto BASE desde el edificio La Riviera a finales de año y junto a tres amigos. Esta vez, al igual que hace en otros países, tiene planeado organizar el evento de salto con el objetivo de recolectar fondos para los niños de escasos recursos.

El deporte más peligroso del mundo

El salto BASE es una modalidad del paracaidismo que consiste en saltar al vacío desde un lugar fijo y no desde un avión como tradicionalmente se hace. De hecho, BASE son las siglas inglesas de edificio, antena, puente y tierra.



Pese a que los saltos no son de lugares tan altos como un avión, es considerado el deporte más peligroso del mundo, ya que se estima que el promedio de muerte es de uno cada 2.300 saltos, señala el diario La Información.



El riesgo que entraña esta práctica puede ser controlado por el propio saltador cuando domina la caída libre. Por ello, antes de iniciar el salto BASE, es indispensable tener formación en paracaidismo para aprender a colocar el cuerpo en una posición que favorezca la elevación, saber manejar la campana del paracaídas y tener experiencia en el aterrizaje, además de saber reaccionar en las diferentes corrientes de aire.

En cuanto a indumentaria, el portal Virgin Active señala que los equipos de paracaidismo no sirven para el salto BASE y se precisa de un equipamiento especial, por lo que, mientras no exista un centro autorizado y profesionales capacitados para entrenar a los deportistas, se recomienda no practicarlo.