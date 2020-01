Cinco días de viaje en pos de la ansiada corona universal

Viajó con el equipo de Promociones Gloria, sin compañía de su familia, pero dice que recibe su apoyo a la distancia.



La miss Bolivia Universo 2016, Antonella Moscatelli, apenas pudo compartir con su equipo, la gente de seguridad cuida que no se aleje del perímetro del hotel. Después de eso, sus compañeros de experiencia se conforman con verla a la distancia, durante los ensayos. “Filipinas es un país donde la gente es muy fanática de los concursos de belleza, razón para que haya demasiada seguridad”, cuenta la directora del concurso en Bolivia, Gloria de Limpias, sobre el escaso contacto con la candidata boliviana.

Este domingo 29, a las 21:00 (hora boliviana), se conocerá el nombre de la miss Universo 2016, y Gloria de Limpias tiene la esperanza de que Antonella quede entre las 12 finalistas, y de que el prolongado viaje valga la pena. “Es una travesía larga y cara, pero vinimos cargadas de la ilusión de lograr que nuestro país esté en el top 12 del Miss Universo”, dice.

El bello rostro de Antonella ya fue tomado en cuenta en publicaciones como People en Español, donde da tips de belleza

Entrevista

“Estoy tranquila, nunca me había sentido tan cómoda”

Antonella Moscatelli / Miss Bolivia Universo 2016



¿Cómo te sentís?

Estoy disfrutando al máximo, son muchas cosas maravillosas, el día a día, compartir con 85 mujeres que tienen mucho por mostrar, son momentos únicos.



¿Lo más difícil?

En el traje típico. Me siento honrada de tener un patrimonio de nuestra patria, de todas las manos que trabajaron este traje, lo llevé con fuerza y con honor, luché para estar ahí con todo mi amor. Se me dobló el tobillo, pero supe sobrellevar el inconveniente.



¿Cómo fue con el jurado?

Tuvimos una pequeña introducción en inglés, luego compartí con los seis jurados de forma más íntima sobre lo que hacía en Bolivia y mis perspectivas. Los minutos pasaron volando y sentí alivio cuando salí, feliz y chocha.



¿Cambiarías algo?

Ni un segundo, Dios sabe por qué hace las cosas y todo lo que es obra de Dios, bienvenido. Seguiré luchando y perseverando con fe, esa es la personalidad del boliviano, luchador a pesar de las dificultades. Estoy muy orgullosa de representarlos, así que a seguir haciendo el papel para llegar a una clasificación. Todas las candidatas vinimos por el premio máximo y lo estamos dando todo. Solo Dios sabe, y está en manos del jurado el nombre de la merecedora del título.



¿Te incomodan las redes sociales?

Jamás tuve Facebook porque no me sentía atraída por estos medios. Siempre fui más metódica y, ahora que uno es como una figura pública y que se debe a su país, a su gente, entiendo que tienen que saber las actividades que desempeño y sé que ahora son herramientas necesarias para una comunicación más directa con la gente.



¿Te parece agresiva la prensa?

Para nada, no me incomoda la prensa, cada quien está donde le corresponde y yo lo respeto.



¿Tenés poca vida social?

No se me ve mucho en boliches. Las personas tenemos diferentes temperamentos y el mío es más casero, ya que también siempre vi así a mi mami, a mi familia entera. Me gusta más estar con mis seres queridos, siento que mis momentos en casa son especiales e importantes. Gracias a mis padres soy ahora lo que soy.



¿Los títulos y concursos ayudaron a tu economía?

Siempre he ayudado a mis padres, no solo a mi mamá, siempre nos hemos apoyado mutuamente. Es algo que me ha hecho como persona, tener sentido de la vida, cuánto dan nuestros padres, y los ayudo de acuerdo a mis posibilidades como hija.



¿Es dura la gente con las misses?

Sé que todos tienen derecho a opinar sobre lo que piensan y sienten, pero también algunas personas se exceden un poco en la manera de expresarse; algunos de los comentarios duelen, no tanto en cuanto a influenciar, sino a herir, más aún si vienen de un compatriota, de un boliviano. Es doloroso saber que uno está luchando por ellos y escuchar comentarios muy duros.



¿Es difícil ser miss?

Nada es fácil en la vida, todos pasamos por distintas etapas y cada experiencia sirve para fortalecernos.



¿Nerviosa?

Estoy supertranquila, muy contenta. Nunca me había sentido tan cómoda en lo que hice en mi vida. El amor que me da la gente es impresionante; hay comentarios duros, pero el cariño me hace más sólida. En Filipinas, la gente es maravillosa, para ellos somos como sus princesas.

Abstratum. Toques de folclore boliviano en el look

Érika Weise. Verde agua con buen gusto y discreción

Ernesto Barahona. Un diseño en rojo y negro para brillar

Entrevista

“El trabajo es duro”

Gloria de Limpias / Directora de Promociones Gloria



¿Qué tiene Antonella de especial para ostentar una corona con ese peso?

El jurado se fijó en ella por alguna razón y nosotros, como organización, aceptamos los resultados del jurado, ya que son personas idóneas y reconocidas.



¿Qué tan duro es cargar el nombre de un país, los temperamentos de las misses y las críticas de la gente?

Es muy duro, nadie sabe lo que hay detrás de cada miss y su preparación. Todo mundo cree tener la razón, dan consejos que muchas veces confunden a las misses y también cuesta que ellas entiendan que esto es un trabajo que debe ser tomado con mucha seriedad y responsabilidad, y la empresa carga con las críticas de todo un país por las fallas que escapan de nuestras manos.



¿Su trabajo con los concursos es compensado con gratitud o todo son críticas?

Ambas cosas, pero tratamos de mirar el lado bueno porque amamos nuestro trabajo y esas personas y misses reconocidas hacen que digamos: “Valió la pena”, pese a tantas cosas que debemos pasar.



¿Está contenta con la participación de Antonella?

Sinceramente, creo que pudo dar mucho más.



¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Cuáles son sus fortalezas y flaquezas?

Le faltó bajar de peso, ganas y creérsela, ser más positiva y tener energías.



Un misiólogo mexicano opinó que se elige a las rubias como miss Bolivia Universo...

Tenemos todo tipo de belleza en Bolivia, a veces gana una morena, otras una rubia.



Si volviera en el tiempo, ¿qué haría con Antonella?

Lo mismo, lucharíamos de la misma manera con el equipo profesional que nos acompaña y apoya para que una miss llegue al miss Universo como deseamos.



¿Cree que el concurso emociona a Antonella?

Imaginamos que sí porque nosotros que estamos entre el público nos emocionamos demasiado al escuchar el nombre de nuestro país.



¿Qué sacrificios hizo Antonella para el certamen?

Esa pregunta hay que hacérsela a ella.



¿Habrá cambios en la preparación de la próxima miss Bolivia?

Los cambios se adaptan a la personalidad de la candidata.



¿Cuáles son los planes para Antonella en adelante?

Ella seguirá trabajando con nuestra empresa. Nos gustaría que Bolivia sepa que hemos trabajado arduamente para lograr llegar a la final del Miss Universo. Ojalá Dios nos bendiga y nos dé esa alegría.



¿Algo más que decir?

Nos emocionamos al ver el hermoso traje típico con nuestra tricolor, Antonella fue muy aplaudida en esa presentación