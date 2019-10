Delius fue liberado y retorna hoy a Santa Cruz

Alejandro Delius declaró en La Paz por el caso Gabriela Zapata, fue liberado y retornó inmediatamente a Santa Cruz. El músico es una de las últimas personas que apareció públicamente al lado de la exnovia de Evo Morales.



"Lo único que hecho es venir cómo testigo para poder colaborar en la investigación para encontrar la verdad histórica del asunto", explicó a su salida rápida de la Fiscalía, donde llegó a las 14.43, tras un viaje de más de 15 horas vía terrestre desde Santa Cruz, donde reside.



El investigador asignado al caso, Daniel Ayala explicó que "la persona que fue aprehendida ayer en Santa Cruz (...) Cuando no comparece a una citación formal, se procede a la aprehensión", en referencia al motivo del traslado.



Delius explicó que "el tema de la aprehensión tiene que ver porque mandaron la notificación a una casa donde no vivo hace dos años, me trataron con mucho respeto con mucho tino no ejercierom ninguna violencia contra mi".



Al final de su declaración en instalaciones del Ministerio Público, que duraron alrededor de tres horas, el fiscal asignado al caso no quiso emitir criterios, mientras que el músico abordó un taxi y se fue de inmediato al aeropuerto para retornar a Santa Cruz.



Video del momento en el que llega a La Paz:,