Cristina Fernández sufre lesión sin gravedad tras caerse en su apartamento

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) sufrió este viernes una caída en su apartamento de Buenos Aires y fue trasladada a un centro sanitario en el que comprobaron que la lesión no revestía gravedad, por lo que ya fue dada de alta, informó la agencia estatal de noticias Télam.



En concreto, la ex jefa de Estado fue atendida en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina, lugar donde le hicieron una ecografía y le diagnosticaron un hematoma intercostal producto de la "caída menor" que había sufrido en su domicilio del barrio porteño de Recoleta.



Según añadió Télam, debido al golpe, fueron los colaboradores de la exmandataria quienes decidieron llevarla al centro de salud.

En los últimos minutos, la expresidenta, si bien no se ha pronunciado respecto al accidente, adelantó en su cuenta de la red social Twitter que este sábado asistirá a un acto en la Universidad Tecnológica de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.



Fernández, que habitualmente reside en la provincia sureña de Santa Cruz, volvió ayer a Buenos Aires para participar de un homenaje al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, en el 62 aniversario de su nacimiento