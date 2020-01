ONU saluda iniciativa para reducir muertes por abortos

La comisión legislativa que impulsa el proyecto del nuevo Código Penal realiza reuniones de divulgación para explicar la iniciativa, que entre varios aspectos, busca reducir la mortalidad materna provocada por abortos clandestinos a través de la ampliación de causales para un aborto legal. La ONU-Mujeres y Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas saludan la medida.



La senadora oficialista Adriana Salvatierra explicó que la decisión de ampliar las causales legales para la práctica del aborto tuvo buen impacto en el principal organismo mundial.

“Se trabajó tomando en cuenta todas los aspectos legales para reducir los casos de mortalidad materna. Por eso, la ONU saluda esta iniciativa que se está discutiendo con varios colectivos e instituciones”, destacó Salvatierra.

Apoyo de ONU

La legisladora oficialista aclaró que con la medida no se despenalizará el aborto, sino que se ampliarán a nueve las causales para realizar un legrado.



La oficina de ONU-Mujeres saludó la iniciativa y destacó que el proyecto legislativo tiene la finalidad de reducir las muertes provocadas por abortos clandestinos. Ayer, la oficina internacional se reunió con asambleístas y colectivos.

“Se insta al Estado boliviano a reforzar las medidas para reducir la tasa de mortalidad materna y prestar servicios obstétricos esenciales a las mujeres embarazadas en todo el país”, dice parte de un comunicado emitido por ONU-Mujeres.



Al respecto, la diputada Valeria Silva (MAS) explicó que el respaldo de ONU-Mujeres se debe a que se tomaron en cuenta las recomendaciones del organismo de género.



Según Salvatierra, un 88% de las parejas jóvenes de nuestro país no utiliza métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y evitar abortos clandestinos. “No solo se generan 90.000 embarazos al año en menores de 20 años, sino que cerca del 88% de las parejas jóvenes no usa métodos anticonceptivos”, insistió