Ronald lanza su videoclip 'No es que te rayes así'

Tras la popularidad de la frase "No es que te rayes así", el joven alteño Ronald Ramos nuevamente saltó a la palestra mediática dejando de lado la popularidad que le ha otorgado el "reality show" de Red Uno.

Ramos decidió lanzar su primer videoclip en ritmo de cumbia-reggaetón ante la sorpresa de sus fanáticos y detractores.

Con la colaboración del cantante Alex Biway, Ramos es parte de un tema musical que no escapa a la imaginación, puesto que solo basta saber que el principal estribillo de la canción: "No es que te rayes así... no es que te rayes así... reyendote jo jo jo jo", marca una nueva reedición de la frase que lo catapultó a la fama nacional.

"Tomado, tomando un par de copas locas comienza el derroche toda la noche, nos fuimos a la calle con todos los carnales y se me salió esa frase: no es que te rayes así, no es que te burles de mí. Él es mi carnal y lo conocí, no te rayes así riéndote así...", interpreta Alex Biway mientras Ramos lo acompaña en los coros en una especie de discoteca.

La popularidad del joven 19 años comenzó a través de un video que se viralizó por las redes sociales. En estado de ebriedad, Ramos emite la famosa frase defendiendo a un amigo, mientras otro de sus acompañantes se encarga de grabarlo con la cámara de su móvil.

Poco después, el video se hizo viral al punto que logró el reconocimiento, inclusive, del concejo de la ciudad de El Alto que vio en Ramos un personaje que merecía una condecoración por su popularidad.

El siguiente paso de Ramos fue saltar a la pantalla chica de la mano de un reality show emitido en el canal Red Uno.