Se multiplican las oraciones por la salud del cardenal

En la catedral y en las diferentes parroquias cruceñas, así como también en las de otros departamentos, durante todos los servicios se está orando por la salud del cardenal Julio Terrazas, que, de acuerdo con el último reporte de su médico de cabecera, Herland Vaca Díez, su condición sigue muy delicada, ya que no está comiendo y, al parecer, la infección pulmonar ha vuelto.



Desde que en las redes sociales se especulara sobre la salud del líder de la Iglesia católica, hace poco más de una semana, se iniciaron vigilias y cadenas de oración en las distintas parroquias, para pedir por el cardenal.



En las diferentes misas celebradas en la catedral, y en especial en la homilía oficiada por el arzobispo Monseñor Sergio Gualberti, se rogó a Dios por la pronta mejoría y recuperación del pastor de la Iglesia católica. No es que se haya dado una instructiva a las parroquias y a los fieles, sino que todos estamos preocupados por la salud y la vida de nuestro máximo líder, indicaron fuentes de la arquidiócesis.



El martes el cardenal se levantó de su cama, pidió comida y quiso dar un paseo por su casa. Luego de eso, afirma Vaca Díez, su salud se ha ido deteriorando. “Hemos seguido todos los procedimientos médicos y tecnológicos para que se recupere, pero no ha mostrado mejoría. Solo nos queda orar”, finalizó