Una morsa ahogó al que se sacó una selfie con ella

Una morsa del zoo de la ciudad china de Weihai (provincia nororiental de Shandong) ahogó a un empresario que intentaba hacerse varias selfies con ella y luego a un cuidador que trató de rescatar al imprudente.



El mamífero marino dejó tomar varios vídeos, fotos y autorretratos al temerario empresario hasta que decidió arrastrarlo hasta su piscina y ahogarlo hasta la muerte, según informa el portal Sina de un incidente que hoy responsables del zoo no quisieron comentar.



Al ser testigo de estos dramáticos hechos, un empleado del zoo que había cuidado de la morsa durante más de diez años, intentó salvar al hombre, pero también fue víctima del pinnípedo y acabó igualmente ahogado.



Fuentes del zoo afirman que la morsa sólo quería "jugar" con ambos hombres y darles un "abrazo".



La familia del empresario -que saltó la valla de protección del zoológico para hacerse autofotos con la morsa- pidió una indemnización al zoo argumentando que no se tomaron las precauciones adecuadas, una queja que hizo eco en las redes sociales chinas.



Ante esta situación, el zoo de Weihai consideró su responsabilidad esta muerte, por lo que ofreció 900.000 yuanes de indemnización (unos 123.000 euros) a la familia del empresario fallecido.



Pero en las redes sociales chinas también se alzaron voces en contra de la criminalización del animal, y varios usuarios han colgado fotos en los que aparecen junto a morsas de gran tamaño y después de las cuáles, arguyen, no sufrieron daño alguno.