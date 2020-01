... cara a cara

_El Gobierno y los bolivianos tenemos el derecho de defender el consumo legal de la coca, pero con datos irrefutables y serios. En ese sentido, generó reacciones de incredulidad y respuestas cargadas de mucha ironía, sobre todo en las redes sociales, la afirmación de que siete de cada diez bolivianos usamos la hoja. Algunos ciudadanos nacionales hasta se han sentido ofendidos al verse incluidos, de alguna manera, en las estadísticas. No tiene sentido ofenderse si se trata del acullico, del consumo en mate, en aplicaciones medicinales o como parte de la fórmula de alguna gaseosa famosa, cuando todo eso está permitido. También se ha visto crecer últimamente el uso del llamado ‘bolo’ en reuniones sociales o en los fines de semana de algunos cazadores y pescadores. La realidad es que ya no solo acullican nuestros compatriotas indígenas o campesinos, sino que la hoja ha llegado a otros colectivos sociales que antes la veían ajena o extraña. Otra cosa diferente es la cocaína, que tiene como materia prima la hoja excedentaria que se cultiva en algunas zonas del país, cuya producción y uso merece nuestro total rechazo. En ese contexto, deberíamos tener el cuidado de no satanizar a quienes la consumen en su estado legal, pero también el Gobierno tendría que ser extremadamente riguroso y serio en la exposición de cifras sobre la coca para no incurrir en papelones internacionales o internos. De todos modos, y en honor a la precisión y la certeza, cabe nomás pedir que nos expliquen cómo se llegó a la conclusión de que de diez bolivianos siete consumimos la hoja.

_Los casos de rabia canina están en alza, según datos oficiales. Corresponde entonces dirigir nuestra atención a los perritos que tenemos en casa o a los que deambulan por las calles.