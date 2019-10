En Fiacruz los negocios pasan los $us 850.000

La VI Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz 2015), que se desarrolla en predios del campo ferial de Fexpocruz, genera ventas directas e intenciones que superan los $us 800.000.



En la primera jornada de la feria (que se extenderá hasta el domingo), Hansa, que distribuye vehículos de alta gama, de la línea Audi, pisó el acelerador y negoció tres unidades por valor de $us 146.500.



La vagoneta A3 QP, producto ‘estrella’ de Hansa en la Fiacruz, fue vendida.

No menos importante fue la ‘movida’ comercial en Andar Motors que importa BMW, donde se informó que colocaron el nuevo BMW X6 -se lanzó en Fiacruz- por un valor que supera $us 150.000.



Viaggio Motors, en el lanzamiento de la motocicleta Ducati Scrambler colocó seis unidades ($us 83.970). La moto en exhibición fue importada en avión para la Fiacruz. La importadora también vendió una Ducati Monster por la suma de $us 22.000.



Asimismo, Fabros Motors, facturó en la primera jornada de la feria, negociando una vagoneta Dong Feng H30 por un valor de $us 18.500.

Toyosa registra intenciones de negocios por 11 unidades.



Nibol, división camiones -Volvo, Mack y UD-, tiene compromisos de ventas por $us 600.000. La división vehículos está presentando los modelos 2015 de las líneas QASHQAI, Pathfinder, X Trail, March, Sentra, Versa y Note.



Asistencia de público

En la primera jornada de Fiacruz ingresaron 3.025 personas, 600 más que en 2014