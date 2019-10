Durga Mcbroom trajo el espíritu de Pink Floyd

La voz de The great gig in the sky (El gran grito del cielo) Durga McBroom, que acompañó a la mítica banda inglesa Pink Floyd después de la separación de Roger Waters, en la década de los 70, estuvo presente en el Oh! Menaje a Pink Floyd, junto a la agrupación de Alexis Trepp.

Canciones de todas las épocas de Pink Floyd fueron interpretadas por la experimentada banda. El breve homenaje a Syd Barret con Shine on your crazy diamond encendió la noche. Aunque Durga no cantó en todas las canciones, lo hizo en la mayoría, llenando las expectativas del público.



Desperfecto

Un incidente con la caída del transformador de la CRE, según dijo la organización, fue la causa para que el show haga una pausa, pero los verdaderos fanáticos aguardaron pacientes y valió la pena, pues el concierto retornó de manera explosiva, llevándose sonoros aplausos tras las excelentes interpretaciones. Durga agradeció toda esta retribución diciendo en un español básico: “Ya que ustedes fueron tolerantes con la aventura eléctrica, se llevarán lo mejor”.



Un momento clave fue cuando la intérprete dedicó el tema The great gig in the sky a su esposo difunto y puso el corazón en cada nota, emocionando mucho al público y creando un ambiente casi mágico.



Temas como Hey you, Confortably numb, Money y The wall fueron los más coreados por el público y concedidos por la morena, que salvó el show con su luz y talento