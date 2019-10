Niegan que Bolivia reciba una cooperación de Chile

"No hay ninguna cooperación de Gobierno a Gobierno", señaló el presidente Evo Morales sobre los dichos del Canciller, Heraldo muñoz, de no dejar de entregar ayuda a Bolivia, pese a la tensión que existe por los litigios en La Haya.



El mandatario sostuvo que "esta mañana escuche decir que Chile va a seguir cooperando con Bolivia, pedí información de Educación, Salud, no hay ninguna cooperación de gobierno a gobierno, creo que tiene acuerdos de universidad a universidad es su derecho. Aunque nos hemos cooperado por desastres naturales y por razones humanitarias".



Conoce más: Chile "no suspenderá" la cooperación con Bolivia



Morales pidió que junto al Gobierno de Michelle Bachelet se acompañe con diálogo los litigios por el mar y las aguas del Silala, que se ventilan ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el fin de lograr una solución que beneficie a ambas naciones.



"Lo que nosotros pedimos es que por temas humanitarios debemos buscar soluciones de Gobierno a Gobierno y es nuestra obligación y saludo las palabras de Unasur que insta al diálogo", en referencia a los problemas que se tienen con los "abusos" a transportistas bolivianos.



Lea también: Oficializan pedido de cita con Chile por los "abusos"



La máxima autoridad del país confirmó que la Cancillería envió una nota a su par de Chile para solicitar un diálogo sobre los puertos de Arica y Antofagasta y sostuvo que esperan que exista una respuesta positiva para que no exista perjuicios a la carga nacional.



Concluyó señalando que "si hay que acompañar a las demandas con diálogo, estamos de acuerdo. Sigo convencido de que el mejor mecanismo es el diálogo, donde impere razones y no caprichos", a tiempos de evitar hablar sobre las diferencias internas en el vecino país.