¿Buscando bochi? (un plan clarito)

La ministra de Comunicación, Gísela López, dijo: “El tema racismo es sensible”, al referirse a la publicación de dos ‘pósters’ que estigmatizan al cruceño y que fueron publicados en medios del Gobierno. La publicación, según López, pasa por ‘redes sociales’ (que dependen de ella, pero no sabe qué hacen), de manera que prefiero considerar que la ministra es ‘inimputable’; además, no me trago el cuentito de que esa es una acción aislada porque, como sostuve el jueves 25 de mayo en Carlos Valverde en la red, esto es parte de una estrategia que busca reposicionar a Evo Morales como candidato presidencial, situación que ya se decidió frente a plaza Murillo.

Mientras el Gobierno trata de definir el “cómo se hace efectiva la candidatura”, baraja una especie de “retorno a la radicalidad” buscando una línea de confrontación con el oriente para mantener y acrecentar su voto duro, bajo el supuesto del ‘racismo cruceño’ principalmente, pero, reitero, puede expandirse a los otros departamentos orientales ‘con bandera verde’.

El Gobierno busca reflotar los hechos de 2008 para generar tensiones; busca respuestas agresivas desde Santa Cruz (en cualquier medio, mejor si es física), para volver a atrincherarse en lo ‘indígena y racial’; necesita volver a los “excluidos de siempre” (por lo que no han hecho mucho), habida cuenta de que el 21 de febrero de 2016 les demostró que perdieron apoyo de las clases medias del país, que ya no se tragarán el cuento del ‘racismo camba’. En realidad, el voto lo fueron perdiendo antes, perdieron La Paz (Gobernación y Alcaldía), no conquistaron Santa Cruz (más allá de que Percy Fernández se haya regalado luego), perdieron Beni, aunque luego manipularon y se hicieron de ese departamento; siguen perdiendo el voto de Tarija y Pando (vaya uno a saber en qué y con quién andan esas autoridades); en la medida en que la gente se informa, la radicalidad se va diluyendo.

Anda mal el Gobierno y necesita volver a lo ‘racial’; esto implica reforzar los territorios locales y a su gente hay que radicalizarla: el ‘racismo camba’ va a surtir efecto, no me cabe duda, se va a hacer en seminarios, en reuniones partidarias, es lo de siempre y están más o menos avanzados, ya hay una tendencia corporativa en sus acciones. El MAS vale menos que cocaleros, mineros, ‘interculturales’, COB (con idas y vueltas), Csutcb y los que ya conocemos. También van a asegurarse el Tribunal Constitucional.

El tema es que en su estrategia por “recuperar el voto duro” pueden mover alguna radicalidad en Santa Cruz, gente que reaccione, con lo que lograrían su objetivo. ¿Si no lo logran? Pues como pasó con los Pérez y Aldunates que tomaron instituciones en 2008 a nombre del ‘pueblo cruceño’, nada raro que manden a varios propios (masistas cambas) a patear collas pobres (todo por la candidatura). Advertidos estamos.