Embajador pide que controles garanticen derechos de bolivianos

El Gobierno argentino considera que los hechos de violencia están relacionados con la presencia de extranjeros, por lo que ha elaborado un decreto para el control migratorio. EL DEBER conversó en Buenos Aires con Santos Tito, embajador de Bolivia en el vecino país y esto fue lo que respondió sobre este tema:

¿Cuál es la lectura de la embajada?

Preocupación por las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que ha generalizado el tema de la violencia, estigmatizando a los bolivianos al ligarlos de manera directa con actos delictivos, lo cual no es cierto.



Bullrich dice que un 33% de los presos en Argentina que están relacionados con el narcotráfico son extranjeros. ¿Qué opina?

Según el censo 2010, en Argentina estaban viviendo 345.000 bolivianos; sin embargo, comprendemos que esos datos son incompletos, pues nuestra gente viaja constantemente o está en el campo, por lo que, de acuerdo con organismos externos, en este país hay entre uno y dos millones de bolivianos. Si tomamos como base el millón y el 33% de detenidos, los bolivianos presos por casos de narcotráfico suman 278, y eso significa un 0,027%, un dato menor que no se debe generalizar.



¿Este decreto afectará a los acuerdos que permiten a los bolivianos entrar a Argentina solo con su carné?

No habrá problemas, es un acuerdo internacional vigente desde hace años. Los extranjeros deben respetar las leyes vigentes del país al que viajan, pero también los controles deben garantizar los derechos de los migrantes.