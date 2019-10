El Alto declara persona no grata a Marcelo Elío

Este jueves, el Concejo Municipal de El Alto declaró persona no grata al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío y anunció para este viernes el sepelio de las 6 víctimas de la toma del edificio municipal.



En la víspera, Elío calificó los sucesos de El Alto como un "autoatentado" y aseguró que todo era un "plan orquestado desde dentro de la Alcaldía. Es un plan que se ha urdido desde la derecha de Unidad nacional y Sol.bo".



El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Oscar Huanca, rechazó las declaraciones de Elío y lo responsabilizó de no haber ordenado el resguardo policial para controlar a la turba que tomaba e incendiaba las oficinas municipales.



"Hemos resuelto declarar persona no grata a Marcelo Elío y le recordamos que hemos identificado a infiltrados correligionarios del MAS en los hechos de ayer", declaró Huanca al término de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal alteño.