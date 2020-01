Canciller convoca a crear un 'nuevo orden mundial'

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó este jueves durante su intervención en la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que este encuentro convoca a caminar hacia la paz y a despertar la esperanza para la construcción de un nuevo orden mundial, sin intervencionismo, sin imperialismo y con justicia social.



“Esta Cumbre nos convoca para estar unidos en el camino hacia la paz, para volver a la familia. Tiene que despertar cómo recuperamos la esperanza, tenemos que construir certeza, hay mucha incertidumbre en el mundo, hay caos y es obligación de los gobiernos construir esperanza”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.



Choquehuanca expresó la importancia del derecho al desarrollo, el cual debe estar en armonía con la naturaleza, sin exclusiones y con igualdad de oportunidades para todos. Choquehuanca explicó que cuando se refiere a “todos”, no es simplemente el ser humano, sino también la naturaleza, las plantas y los animales.



“Por eso decimos que tiene que ser en armonía con la naturaleza, no estamos solos nosotros, somos más que nosotros, plantas, brisas, animales, los cerros, todos somos hermanos”, expresó el Ministro, de acuerdo a un reporte oficial.



Además, resaltó la necesidad de que el Movimiento de Países No Alineados “funcione de manera efectiva con el fin de garantizar el derecho que tienen los pueblos de vivir en paz y armonía con la naturaleza”, a tiempo de felicitar a Venezuela por la presidencia de tan importante evento.



La XVII Cumbre del Movimiento de Países no Alineados (Mnoal) se realiza en la Isla Margarita de Venezuela del 13 al 18 de septiembre y es presidido por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. El Mnoal representa el grupo político más grande del mundo después de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la participación de 120 naciones de África, Asia, Europa Oriental y de América Latina y el Caribe que representan al 55% de la población mundial.