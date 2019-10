Tribunal Electoral garantiza neutralidad en pregunta del referendo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará una revisión técnica a la pregunta del referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la ampliación de la reelección del presidente y vicepresidente.



La vocal Dunia Sandoval dijo que el ente electoral garantizará que la consulta cumpla los principios de claridad, precisión e imparcialidad, y que por ninguna razón sea "dirigida".



"Soy investigadora social, entonces, así como al hacer encuestas puede haber una pregunta que induzca a responder Sí o responder No -lo que son preguntas dirigidas- y es lo que vamos a evaluar con mucho cuidado, pero dando una respuesta rápida", afirmó a ANF.



Sandoval informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aún no derivó al TSE la pregunta planteada para el referéndum para su respectiva revisión.



"La pregunta para el referéndum debe ser clara, comprensible, no muy extensa. Entonces, el TSE hará una evaluación técnica respecto a estos aspectos. Una vez que la pregunta ingrese, a partir de ahí tendremos un plazo de 72 horas para responder", señaló.



La ALP sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado sobre la reelección del presidente y vicepresidente, para el periodo 2020-2025, que modifica el artículo 168, referido al periodo de mandato.



Redacción alternativa



La vocal electoral explicó que la sala plena del ente electoral podrá incluir una redacción alternativa a la pregunta que presente la Asamblea Legislativa en caso de considerarla pertinente, antes de ser remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional.



Una vez que el TCP realice el control de constitucionalidad a la pregunta del referéndum, para lo cual contará con 15 días de plazo, emitirá su resolución. "No podrá sugerir una redacción alternativa a la pregunta, sólo señalar si es constitucional o no, y si declara inconstitucional la pregunta, fundamentará por qué y deberá volver otra vez a la Asamblea", explicó Sandoval.



De aprobarse la constitucionalidad de la pregunta por el Tribunal Constitucional, emitirá la Ley de Convocatoria de Referéndum que debe ser aprobada por dos tercios de los asambleístas.



Sandoval dejó en claro que sólo a partir de la Ley de Convocatoria al Referéndum Constitucional recién el proceso quedará en manos del TSE y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) para que se hagan cargo de la administración y ejecución del proceso electoral.