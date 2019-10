Ocho razones para recibir el 2015 lejos de la ciudad

El año se pasó volando y aquí estamos de nuevo, pensando dónde recibir el 2015. Según las viejas costumbres, la forma en la que recibís los primeros minutos del nuevo año define cómo te irá en la gestión, así que más vale arrancar con el pie derecho. Si disponés de tiempo y deseás darte una escapada corta pero efectiva, prestá atención a las opciones que te presentamos hoy.



La pesada

Más que una fiesta, Allure es una experiencia que convierte a Cochabamba en el punto de encuentro de los jóvenes de todo el país. Incluye tres fiestas previas y un ‘main event’, que estará inspirado en los años 20 y que contará con la presencia del DJ Óscar Olivo, que arribará al país luego de presentarse en Life in Color Miami.

Consultas al 756-22558.



Los resorts

Colpa Caranda (km 32 y medio, al norte) se vestirá de blanco para su fiesta, en la que estará la orquesta New Valles Band. Reservas al 351-7722.



En Los Cedros (km 23, carretera antigua a CBBA) quieren celebrar como los dioses del Olimpo junto a Salsa Hit, por eso están armando una gala donde primarán los colores blanco y dorado. Contactos: 350-3716.



Si no podés salir de la ciudad, ¡que no cunda el pánico!, ya que el próximo ‘finde’ te presentaremos opciones atractivas dentro del radio urbano. ¡Esperanos!