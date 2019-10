Se quema parte del Banco Nacional en Trinidad

La sede del Banco Nacional de Bolivia (BNB) en la capital beniana, Trinidad, ardió por algunos minutos este viernes. La intervención de Bomberos evitó que se extendieran las llamas y se investigan las causas del siniestro, que serán presentadas en un informe oficial.



No se conocen más detalles de los sucedido, sin embargo, según las imágenes, el fuego surgió en la parte alta de la infraestructura, lo que ocasionó que los uniformados tuvieran que acceder a ese espacio mediante las ventanas.



Un cisterna fue trasladada al sector para sofocar las llamas y asegurar que no se quemen documentos importantes. No existían funcionarios al interior del Banco, por ser feriado, solo el personal de seguridad alertó sobre lo sucedido, de acuerdo a versiones.



El director departamental de la FELCC del Beni, Iván Zambrana Fernández, tiene la hipótesis sobre el origen del incendio es un posible corto circuito en el sistema eléctrico por algún desajuste del aire acondicionado, según reportó ANF.



El fuego en el interior del Banco:,