Felipe González advierte de la independencia de Cataluña

El exjefe del gobierno español Felipe González advirtió este domingo a los independentistas catalanes que una secesión de España aislaría a Cataluña del resto del mundo, como ocurrió con Albania en el siglo XX, a un mes de las elecciones cruciales para concretar este proyecto.



Si gana las elecciones regionales el 27 de septiembre, una coalición independentista, formada por los conservadores del CDC del presidente de la comunidad de Cataluña, Artur Mas, los republicanos de izquierda de ERC y asociaciones de la sociedad civil, aspira a negociar con España su independencia o a declararla de manera unilateral si no se llega a un acuerdo.



En una tribuna en el diario español "El País", el exjefe de gobierno socialista (PSOE), entre 1982 y 1996, llama a los catalanes a "que no se dejen arrastrar a una aventura ilegal e irresponsable que pone en peligro la convivencia entre los catalanes y entre éstos y los demás españoles".



Añadiendo, "para mí, España dejaría de serlo sin Cataluña, y Cataluña tampoco sería lo que es separada y aislada (...) La idea de "desconectar" de España, como propone Artur Mas, en un extraño y disparatado frente de rechazo y ruptura de la legalidad, tendría unas consecuencias" graves para todos.



Lee más: Cataluña llama a comicios con la independencia en la mira



"¿Cómo es posible que se quiera llevar al pueblo catalán al aislamiento, a una especie de Albania del siglo XXI? El señor Mas engaña a los independentistas y a los que han creído que el derecho a decidir sobre el espacio público que compartimos como Estado nación se puede fraccionar arbitraria e ilegalmente..." señala de manera contundente.



Al mencionar la eventual "secesión" catalana, González señala en su texto que "cada día es mayor la interdependencia entre todos nosotros: españoles de todas las identidades, europeos de la Unión entre 28 Estados nación, latinoamericanos de más de 20 países, por no hablar de nuestros vecinos del sur o del resto del mundo".