PokemonGo, el juego que te pone a caminar

Pokémon Go, la más reciente actualización de la franquicia de videojuegos, iniciada por Nintendo hace 20 años y que comenzó a ser lanzado en el mundo entero hace unos pocos días y tiene a los jugadores buscando pokémones en museos, parques, esquinas, su cuarto de baño y la guantera de sus autos.



Este juego se convirtió en un fenómeno de descargas en los países donde ya se lanzó. Sólo en Estados Unidos, en tres días superó a Instagram y WhatsApp en cantidad de usuarios activos, y le está pisando los talones a Twitter.



PokémonGo convierte a los usuarios en “entrenadores” de pokemones, los personajes de ficción que tienen diferentes habilidades y “viven” en unas bolas especiales. Pero claro, para poder entrenarlos primero deben capturarlos.



¿Cómo se juega?



Los usuarios salen a la calle a buscar sin un destino cierto. Encienden la cámara y el GPS del teléfono y caminan esperando las “señales” de que están cerca de su Pokémon. El teléfono avisará con una vibración y una luz intermitente cuando esté cerca del objetivo. Ese lugar, puede ser cualquier lugar, un baño público, un árbol, etc.



Hay una colección de pokemones que el participante debe encontrar, para ello el usuario debe dirigirse a los Pokestops, donde se encuentran los suministros como las pokeballs, fundamentales para poder capturar a los monstruos digitales. Otros sitios, denominados “gyms”, es donde los pokemones luchan unos contra otros por la supremacía.



La aplicación además logró que muchas personas que no salían nunca de su casa o que hacían una vida extremadamente sedentaria, caminaran decenas de cuadras en busca de los famosos pokemones. Y se encontraran con situaciones de lo más insólitas.



El juego fue lanzado la semana pasada en varios países, y se convirtió en un fenómeno de descargas. Desde el miércoles, que la aplicación fue lanzada, las acciones del fabricante japonés de videojuegos Nintendo subieron 41%.