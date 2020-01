Metallica, The Weeknd y The Strokes encabezan el Lollapalooza argentino

Metallica, The Strokes, The Weeknd y The XX serán los cabezas de cartel de la cuarta edición del Lollapalooza Argentina, que entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 reunirá a más de 50 propuestas nacionales e internacionales, informó hoy la organización.



La programación del festival, que contará con cinco escenarios en el Hipódromo de San Isidro, ubicado al norte de Buenos Aires, contará también con, entre otras formaciones, Duran Duran, The Chainsmokers, Flume, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Rancid, y The 1975. Además, 18 bandas se presentarán por primera vez en Argentina.



En una nota de prensa, el festival destacó como "headliners" (cabezas de cartel) a Metallica, que presenta su nuevo disco, Hardwired...To Self-Destruct, el primero en ocho años, que se editará el 18 de noviembre.



Se remarca también la presencia de la banda neoyorquina The Strokes, cuyo último EP, Present Future Past, publicó en junio pasado, así como del canadiense The Weeknd, con Starboy como su más reciente trabajo, editado este mes.



La expectación gira además en torno al grupo británico The XX, cuyo integrantes volverán a actuar juntos en 2017 tras dos años y luego de un tiempo preparando su tercer álbum de estudio, que verá próximamente la luz.



Ya se puede acceder a la preventa de entradas a 130 dólares a través de la página oficial del espectáculo, al que podrán acceder gratis los menores de 10 años acompañados de un adulto.

Este festival se celebra en 6 países; Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Alemania, y su sede de origen es Chicago (EE.UU.), donde se realizó por primera vez en 1991.