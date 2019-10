Facebook niega que su caída se deba a un ataque

Facebook explicó que la caída de la red social y de Instagram este martes durante casi una hora se debió a un cambio introducido por la propia compañía que afectó a sus sistemas, y no a un ataque como se especulaba en internet.



"Mucha gente ha tenido problemas para acceder a Facebook e Instagram. Esto no se debió al ataque de un tercero, sino que se produjo tras haber introducido un cambio que afectó a nuestros sistemas de configuración. Reaccionamos rápido para solucionar el problema y ambos servicios funcionan al 100 % para todo el mundo", informó la compañía fundada por Mark Zuckerberg en un comunicado.



Este martes, las redes sociales Facebook e Instagram sufrieron un apagón durante un periodo de casi una hora, durante el cual no fue posible acceder a ellas desde navegadores ni desde aplicaciones móviles.



El apagón de Facebook impidió también el uso de aplicaciones a las que los usuarios acceden a través de la red social, como Tinder (para citas).

Ante la caída de las redes sociales, los usuarios recurrieron a Twitter para expresar su frustración.