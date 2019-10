Facebook se lanza al mundo de las noticias

La red social Facebook se prepara para lanzar la próxima semana Notify, una aplicación que incluirá contenido de docenas de publicaciones como el diario The Washington Post, la revista Vogue y la cadena de televisión CBS, según información que se ha filtrado a los medios.



Según la información que ha trascendido, sobre la que Facebook no ha querido hacer comentarios, Notify incluiría contenido de medios impresos, digitales y compañías de producción de vídeo.



El debut de Notify llegaría tras el lanzamiento en mayo de Instant Articles, una alianza entre Facebook y nueve grandes medios de comunicación, entre ellos el diario The New York Times y el rotativo británico The Guardian, para distribuir sus contenidos directamente a través de la red social.



La filtración sobre el lanzamiento de la aplicación móvil de noticias llega después de que la red social dijese esta semana que más de 894 millones de los algo más de 1.000 millones de usuarios que acceden a diario a la red lo hacen a través del móvil, lo que lo convierte en el soporte prioritario.



A eso se suma que los anuncios en móviles representan ya un 78 % del total de ingresos publicitarios de la empresa, que aumentaron un 45,4 % en el tercer trimestre hasta los 4.300 millones de dólares.



Una tendencia global



Empresas como Facebook, Twitter y Google han puesto en marcha iniciativas para agilizar la distribución digital del contenido, lo que a su vez podría llevar a un incremento en los ingresos publicitarios.



Así, el mes pasado Google anunció una alianza con 30 grandes medios internacionales para crear el primer formato universal y de código abierto con el que publicar y distribuir contenidos mucho más rápido a través de los dispositivos móviles.



Twitter, por su parte, introdujo el mes pasado "Moments", un proyecto editorial que selecciona los contenidos más relevantes en la red social en tiempo real.