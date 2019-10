Incautan bienes y apresan a hermana de Techo ‘e Paja

La Fiscalía antinarcóticos y anticorrupción reincautó millonarios bienes relacionados con Jorge Roca Suárez conocido como Techo ‘e Paja, preso en Estados Unidos y detuvo en nuestra capital a su hermana Beatriz Asunta ‘Chunty’ Roca Suárez. Las acciones desarrolladas por fiscales, policías así como funcionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) se ejecutaron desde marzo pasado a la cabeza de los representantes del Ministerio Público, Fanny Alfaro, Marina Flores, Ruth Noemí Arnez e Iván Ortiz.



La incautación y toma de predios se concretó en la propiedad Horizonte, entre los kilómetros 14 y 17 de la carretera al norte, que comprenden los predios Patujú, Jorori, Cupesí, con una extensión total de 804 hectáreas. En la ciudad se reincautó el edificio de seis pisos Guapay, entre las calles Sucre y Potosí, el restaurant Sahara Drinks, del tercer anillo frente al hotel Los Tajibos, además del exsupermercado Number One, de la calle Quijarro. También en las propiedades Horizonte, Jorori y Patujú se incautó al menos mil cabezas de ganado vacuno, armas de colección, más de 50 caballos de raza para competencias deportivas, mientras que en el edificio Guapay se secuestraron vehículos de lujo, gran cantidad de documentación y otros.



Dos familias y palos blancos



La Fiscalía lleva adelante las pesquisas sustentadas en la primera investigación de fortunas en Bolivia, que se ejecutó en Santa Cruz en febrero de 1991, tras la caída en Estados Unidos de Jorge Roca Suárez, a quien se le decomisó al menos 19 departamentos en Los Ángeles. Casi de forma simultánea en Santa Cruz los organismos antinarcóticos incautaron las haciendas Horizonte, denominada las caballerizas, Jorori, Cupesí, Patujú, el inmueble en Equipetrol por el hotel Los Tajibos, una casa en la avenida Banzer cuarto anillo y el exsupermercado Number One.



Las acciones se desarrollaron a consecuencia de un proceso iniciado por el Gran Jurado del distrito de California contra Techo ‘e Paja y otros , en ese entonces considerados capos del narcotráfico a escala mundial.

Jorge Roca fue sentenciado en Estados Unidos a 35 años de cárcel por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. Según la fiscalía los bienes incautados en Santa Cruz, tendrían que ser manejados por el Estado para beneficio social, como manda la ley 1008.



La incautación de los bienes relacionados a Techo ‘e Paja, es ratificada con un auto de la Corte Suprema emitido el 22 de octubre de 2009. Sin embargo, la Fiscalía fundamenta que a través del tiempo aparecieron testaferros y palos blancos que, conociendo de la incautación de los millonarios bienes, que estaban a cargo de Dircabi, se apoderaron de los mismos logrando con “chicanas procesales” la liberación paulatina de los bienes, tanto en forma material como de manera formal, con el borrado de todos los datos de los registros de Dircabi, de Derechos Reales.



Durante la reciente toma de incautación los fiscales se trasladaron a los predios, de 804 hectáreas. A su paso junto a policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), evidenciaron que los palos blancos y testaferros lograron negociar cuantiosos bienes con la instalación de empresas constructoras, venta de terrenos, grandes proyectos de viviendas, cooperativas, lujosos balnearios, hasta instalaciones de una universidad privada, de una cooperativa que ha quebrado producto de negociados dudosos y otros. Gran cantidad de letreros de venta de terrenos, oficinas fueron constatados por las comisiones de la fiscalía antinarcóticos y anticorrupción



Nuevas imputaciones



La Fiscalía, tras indagaciones, decidió imputar por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado y estelionato a varias personas integrantes de dos familias conocidas e incluso relacionadas con una alta exautoridad del Estado, que según los actuados, lograron millonarias ganancias por usufructuar de bienes incautados al narcotráfico en favor del Estado.

Los bienes incautados, según la Fiscalía, tienen un alto valor.



La hacienda Horizonte, de 804 hectáreas, tendría un costo de $us 600 millones. El mismo precio es calculado por Beatriz Asunta Roca Suárez, ahora detenida. Los fiscales sustentan que los negociados realizados por dos familias superan $us 600 millones. Fuentes empresariales calculan que cada hectárea reincautada vale unos $us 100.000. Las indagaciones se dividieron a través del tiempo en los casos Techo ‘e Paja Uno y Techo ‘e Paja dos.