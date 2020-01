El mejor filme de 2016 tuvo una boliviana en su equipo

Mabel Barba, como muchas personas en el mundo, apagó el televisor cuando anunciaron que La la land era la mejor película en los premios Óscar. Al otro día, cuando se despertó y vio todas las llamadas perdidas y mensajes de felicitación no entendía nada, hasta que supo lo que pasó, se corrigió un error y Moonlight, la película de Barry Jenkins, fue la ganadora.



Para Barba, que nació en Bolivia hace 28 años, la felicidad fue mayor, ya que fue la encargada de la dirección de arte del filme ganador, que además obtuvo el premio a mejor guion adaptado y mejor actor secundario.

Un gran paso en su carrera

A las 20:00 de Miami (21:00 HB), Barba se abrió un espacio en su trabajo para hablar vía Skype. Contó que estaba de vacaciones, esperando un nuevo proyecto fílmico, cuando Hannah Beachler, encargada del diseño de producción de Moonlight le habló de este trabajo.



Que la compañía Plan B de Brad Pitt estuviera de productora, fue un incentivo para Barba; y lo que la terminó de convencer fue el guion, al que encontró muy conmovedor.



La experiencia de trabajar con el director Barry Jenkins fue muy positiva para Barba. “Se merece todo lo que le está pasando ahora. Es increíblemente dulce y muy asertivo, sabe qué es lo que quiere”, indicó la directora de arte. “La película no tenía mucho dinero, pero nadie le quería decir no, él pedía algo y terminaban dándole lo que él quería”, recordó Barba.



En cuanto al trabajo de Barba en sí, todo lo realizaba a través de lo que conversaban Jenkins y Beachler, quienes pensaban en todas las ideas y referencias para armar los sets y escenarios donde se filmaba. Una labor que se hacía a cualquier hora del día. “Este ha sido el punto más alto de mi carrera”, dijo.



“Me cuesta asimilar la responsabilidad que viene con esto”, agregó Barba, que manifestó además que su siguiente paso será buscarse un agente, ya que ahora forma parte del Art Directors Guild, que reúne a directores de arte, diseñadores e ilustradores de películas y televisión en Estados Unidos.



Mabel Barba y su familia se fueron a Estados Unidos cuando ella tenía 12 años. Desde siempre tuvo ese gusto por el arte, empezó trabajando en el teatro y la danza, aunque nunca se atrevió a continuar con eso, porque descubrió que le gustaba más el detrás de las bambalinas o de las cámaras.

Cómoda con su grupo

Al salir de la secundaria ingresó a una escuela de cine y ahí descubrió el camino que debía seguir. “Me encantó toda la tecnología que utilizaban, me pareció que podía ser más creativa haciendo posproducción”, mencionó.



Barba también participó en la producción de la nueva Guardianes de la bahía, así como en capítulos de la serie 24 Legacy y Graceland, entre otros trabajos.



“He sido muy afortunada, realmente. Me he encontrado gente tan talentosa e inteligente durante poco tiempo, que es increíble”, dijo Barba, que trabaja desde hace tiempo con el mismo equipo de personas. “Es un grupo pequeño pero talentoso”, dijo.