Presidencia gasta 25.111 bolivianos en llamadas

Este jueves el Gobierno emitió un comunicado en el que señala que la cuenta por llamadas telefónicas que publicó el periodista Carlos Valverde en su cuenta de Twitter corresponde a 42 líneas telefónicas corporativas del Ministerio de la Presidencia.



El 30 de marzo, el periodista publicó una fotografía de la cuenta de Entel, a nombre del Ministerio de la Presidencia, por un monto de 25.111,81 bolivianos:,

"El Ministerio de la Presidencia informa que esa suma de dinero corresponde al consumo total de los teléfonos corporativos de esta institución y no solamente a la línea que utiliza el Dignatario como alega falsamente el mencionado ciudadano (Carlos Valverde)" señala la primera parte del comunicado que finaliza advirtiendo "no dejarse sorprender por falsas informaciones".



Valverde, consultado por EL DEBER, apuntó que él en ningún momento dijo que el costo de las llamadas correspondía al teléfono del ministro Juan Ramón Quintana. "No he dicho nada que no sea correcto, esa es la cuenta del Ministerio (de la Presidencia)", indicó el periodista y recalcó que el no hizo alusión alguna al ministro.



Mira el comunicado de la Presidencia:,