Multan a CAMC con $us 300 mil por incumplir con YPFB

La empresa China CAMC Engineering ha recibido otra sanción económica en Bolivia. Otra vez fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la que activó una multa contra esa firma del gigante asiático, según confirmó ayer Guillermo Achá, titular de la estatal boliviana, quien reveló que hay una penalización de $us 300.000, debido a que la comercializadora no entregó en el plazo herramientas que son parte del paquete del equipo de perforación para el campamento del pozo Yapacaní 38. Esto se da a conocer pocos días después de que YPFB revelara otra sanción de $us 4,4 millones.



Es la tercera vez que se penaliza a CAMC, luego de que apareció una acusación de supuesto uso indebido de influencias, pues Gabriela Zapata, exejecutiva de esta empresa que se adjudicó contratos millonarios con el Gobierno, fue relacionada con el presidente Evo Morales al haber sido su pareja en 2007. En febrero, el Tribunal Constitucional falló en contra de un recurso de CAMC y la obligó a pagar una boleta de garantía de $us 22 millones por incumplimiento en el contrato de la obra ferroviaria Montero-Bulo Bulo.



“Hay una penalización de $us 300.000”, corroboró Achá, tras acompañar a la comisión mixta de la Asamblea Plurinacional que investiga los contratos de CAMC con el Estado, en un viaje de inspección in situ en Santa Cruz, donde se comprobó que los taladros de Yapacaní 38 (Yapacaní) y El Dorado X1007 (Cabezas) funcionan regularmente.



Aunque Achá dijo que lo importante es la comprobación de que los equipos comprados funcionan, “y no como se dijo que estaban en otro lugar, siendo reparados”, admitió que en el caso del paquete para el campo Yapacaní 38 (taladro, maquinaria pesada, campamentos y complementos), hasta la fecha YPFB solo hizo una “recepción provisional” de equipos y no una “recepción definitiva”, pues faltan unas herramientas que CAMC debió entregar hasta el 29 de febrero. “Hay un plazo de 60 días (para subsanar el incumplimiento)”, pero de no concretarse, la sanción puede crecer.



De la inspección

Con varios medios de comunicación como compañía, cinco de los 12 parlamentarios de la comisión que investiga los contratos de CAMC llegaron ayer a los campamentos de Yapacaní y de Cabezas que tiene YPFB. Allá se pudo verificar que el equipo de perforación de 1.000 caballos de fuerza del que dispone el campo Yapacaní 38 y el de El Dorado X1007, que tiene un taladro de 2.000 caballos de fuerza, funcionan con regularidad y que, de hecho, independientemente de la falta de entrega de algunas herramientas en Yapacaní, el desempeño de las máquinas supera el 100% de lo previsto en perforación.



A nombre del MAS, el diputado Víctor Borda, uno de los investigadores, aseguró que se ha comprobado que los equipos existen, están instalados y funcionando, y son operados por bolivianos. El diputado opositor Wilson Santamaría evitó adelantar criterios